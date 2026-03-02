Cañicultores emplazan a Petropar y anuncian posible movilización con 500 camiones y tractores

Cañicultores de Mauricio José Troche resolvieron en asamblea emplazar por una semana a Petróleos Paraguayos (Petropar) para que se destrabe el proceso licitatorio que permitirá culminar el nuevo tren de molienda de la planta alcoholera instalada en la localidad.

La determinación fue adoptada durante una reunión en la que participaron productores asociados, quienes manifestaron su preocupación por la paralización de la obra necesaria para dar nuevamente rentabilidad al sector cañero.

Según lo resuelto, si en el plazo establecido no se registran avances concretos, los productores volverán a movilizarse y realizarán bloqueos intermitentes de rutas, como ya lo hicieron en dos ocasiones el año pasado.

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, Cristian Fonseca, señaló que desde la fecha se encuentran censando a los choferes y propietarios de vehículos que se sumarían a la eventual medida de fuerza.

Estimó que, de concretarse la movilización, contarían inicialmente con unos 500 vehículos, entre camiones, remolques y tractores, cifra que podría aumentar atendiendo al crecimiento del padrón de pequeños productores registrado a finales de 2025.

Fonseca explicó que manejan información de que el proceso licitatorio se encuentra suspendido debido a una medida cautelar solicitada por la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), consistente en una prohibición de innovar.

Recordó que la citada firma había sido adjudicada inicialmente para la ejecución de la obra durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez, pero que posteriormente el contrato fue rescindido tras detectarse supuestas irregularidades.

De acuerdo con lo manifestado por Fonseca, la decisión adoptada implica que la eventual movilización se mantendría hasta que se retomen efectivamente los trabajos, sin aceptar nuevos compromisos que no contemplen el reinicio directo de la obra.

El dirigente indicó que el sector depende en gran medida del funcionamiento pleno de la planta alcoholera, ya que la capacidad actual resulta insuficiente para absorber la producción de caña de azúcar.

Añadió que en los últimos meses se incrementó el censo de pequeños productores de una a tres hectáreas, quienes aguardan la habilitación del nuevo tren para asegurar la comercialización de su materia prima.

Cumplimiento de los acuerdos

En ese contexto, los cañicultores solicitaron a las autoridades nacionales el cumplimiento de los acuerdos asumidos anteriormente.

Fonseca sostuvo que el sector ya participó en varias reuniones con representantes del Gobierno y que aguardan una respuesta concreta dentro del plazo fijado.

Los productores adelantaron que en los próximos días realizarán encuentros organizativos para coordinar la logística de la posible movilización.

La medida, de concretarse, incluiría la salida simultánea de centenares de vehículos agrícolas y de carga hacia puntos estratégicos de circulación, como el cruce San Pedro en la Ruta PY02.

Los cañicultores insistieron en que la protesta sería de carácter pacífico, aunque recalcaron que la determinación de avanzar responde a la falta de avances en el proceso administrativo.