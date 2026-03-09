Educadores ayolenses se suman a protesta nacional por la Caja Fiscal

El dirigente del sector educativo de Ayolas, Fleitas, señaló que desde las 7:30 de este martes se concentrarán en la explanada del Teatro de las Mil Viviendas de este distrito. Posteriormente se trasladarán hasta el cruce Santa María de Fe, sobre ruta PY 1, donde unirán fuerzas con educadores de otros distritos de Misiones. La movilización tiene por objetivo rechazar la suspensión del estudio del proyecto en la Cámara de Senadores; por otro lado, se exigirá una fecha próxima para su estudio correspondiente.

La decisión de los senadores de declarar sin una fecha determinada la reforma de la Caja Fiscal genera una gran incertidumbre en el sector educativo. Es por ello el rechazo a la postergación de la suspensión del estudio del proyecto, además de la exigencia de que se fije una fecha para su tratamiento antes de que pase el lapso de 90 días. En ese sentido, se debe entender que una vez superado ese plazo, los parlamentarios pueden sancionar la ley mediante la sanción ficta de la versión de la Cámara de Diputados.

Esta situación genera temor en el sector educativo y es por lo cual se retoma la movilización. “Nuestro temor es que ellos tienen mayoría en la Cámara de Senadores y en cualquier momento pueden convocar una fecha x, reunirse y aprobar el proyecto; es por ello que estamos en vigilia permanente para hacernos sentir a través de nuestra fuerza. Así se puedan hacer algunas modificaciones, como se planteó inicialmente en reuniones mantenidas entre dirigentes de educadores, parlamentarios, el Ministerio de Economía y la Vicepresidencia”, dijo.

