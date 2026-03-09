Padres cierran ruta en Villeta para exigir entrega de kits escolares

La manifestación por la falta de Kits escolares fue protagonizada por padres y familiares de estudiantes que se congregaron frente a la institución educativa, situada sobre la ruta D071 de la ciudad de Villeta. Con carteles, banderas paraguayas, cacerolas, trompetas y bombas, los manifestantes hicieron sentir su reclamo ante la falta de entrega de los útiles escolares.

Ante la ausencia de respuestas, los padres decidieron avanzar con el cierre total de la vía departamental en intervalos de 5 minutos, buscando llamar la atención de las autoridades educativas y exigir la provisión de los kits, que aseguran son fundamentales para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas.

Según explicaron, gran parte de los alumnos proviene de familias de escasos recursos, por lo que dependen directamente de los materiales proveídos por el Estado. Señalan que muchos padres no cuentan con medios económicos para adquirir cuadernos, libros y otros útiles requeridos para el desarrollo normal de las clases.

En representación de los padres, Diana Alicia Fabio indicó que la comunidad educativa decidió manifestarse inicialmente frente a la escuela, pero ante la falta de respuestas resolvieron cerrar la ruta para visibilizar el problema.

“Exigimos que cumplan con esto. Es el derecho de nuestros hijos. Esto no ha ocurrido en años; es la primera vez que estamos con faltantes de kits escolares. Llama la atención porque son varias las instituciones donde no han enviado los materiales y en otras sí”, expresó.

Por su parte, la directora de la institución Reina Santa Cruz de Rotela, señaló que los docentes necesitan con urgencia los materiales para avanzar con el programa educativo. Explicó además que la comunidad educativa está conformada principalmente por niños en situación de vulnerabilidad social.

Indicó que los alumnos provienen de cuatro territorios sociales: 24 de Agosto, Itá Yvaté, 19 de Marzo y El Arca, donde muchas familias enfrentan dificultades económicas que les impiden adquirir los útiles por cuenta propia.

Los padres advirtieron que mantendrán las medidas de presión si no reciben una respuesta concreta por parte del MEC y reiteraron que la entrega de los kits escolares es clave para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes más vulnerables de la zona.