Caja Fiscal: directores se suman a paro educativo nacional

Este lunes, el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial del Paraguay anunció que se sumará al paro nacional convocado para mañana y el miércoles por la Intersindical de Trabajadores de la Educación del Paraguay, que cuestionan el aplazamiento del tratamiento del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal).

El Senado tenía previsto votar el pasado miércoles sobre el proyecto de reforma, que plantea cambios al sistema jubilatorio del funcionariado público entre los que se incluye el establecimiento de edades mínimas de jubilación y el aumento de los aportes de los afiliados a las cuatro cajas más deficitarias: las del magisterio nacional (docentes), las fuerzas de seguridad (militares y policías), docentes universitarios y magistrados judiciales.

Sin embargo, la Cámara Alta resolvió postergar “sine die” -sin fecha definida– afirmando que la decisión fue tomada con la intención de seguir dialogando con los distintos gremios afectados por el plan de reforma.

Representantes de gremios de funcionarios públicos expresaron temor de que la decisión de postergar indefinidamente el tratamiento formara parte de una maniobra para tratar el tema “sobre tablas”, por sorpresa, en la sesión ordinaria del Senado de esta semana, una posibilidad que representantes del oficialismo cartista han negado.

“No permitiremos ningún retroceso de los derechos adquiridos”

En su comunicado de anuncio de adhesión al paro nacional, el Sindicato de Directores indica que no habrá actividades académicas o administrativas en ninguna de las 8.000 instituciones educativas de gestión oficial u oficial subvencionada del país.

“No permitiremos ningún retroceso de los derechos adquiridos por los colegas del Magisterio Nacional”, concluye el anuncio.