Salud impulsa cambios para ordenar compras de medicamentos y evitar faltantes, según ministra

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) enfrenta una deuda millonaria con las farmacéuticas y, en paralelo, una crisis constante por falta de insumos y medicamentos en el sistema público.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, señaló que se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para saldar las deudas y evitar que continúen aumentando.

Indicó que el monto actual adeudado oscila entre US$ 600 y 800 millones.

En ese contexto, explicó que el objetivo es mejorar el sistema de compras mediante una mayor planificación, trazabilidad y transparencia en las licitaciones para la adquisición de medicamentos e insumos.

Faltante de medicamentos básicos llega al 15%

La titular de la cartera sanitaria reconoció que actualmente existe un 15% de faltante en la lista de medicamentos básicos del Ministerio de Salud.

No obstante, afirmó que esta situación podría mejorar en las próximas semanas. Según indicó, dos grandes licitaciones permitirán reducir el déficit hasta aproximadamente el 5%.

Barán también aseguró que actualmente no faltan medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). “Hoy medicamentos oncológicos no faltan en el Incan”, aseguró.

Explicó que los cuatro fármacos que estaban faltando se consiguieron tras gestiones con las farmacéuticas.

Cambios en el sistema de compras

La ministra sostuvo que el Gobierno está impulsando cambios en la gestión de adquisiciones de medicamentos con el objetivo de evitar quiebres de stock en hospitales.

“Lo que hoy buscamos como Gobierno que los medicamentos que se deben comprar no falten en ningún servicio. Eso significa un trabajo más fino y articulado; que cada director de hospital tiene que hacer un seguimiento continuo de sus insumos y medicamentos para que podamos planificar y que en tiempo y forma podamos comprar las cantidades suficientes para que no haya estos quiebres institucionales”, dijo.

Barán explicó que anteriormente los insumos se adquirían mediante licitaciones grandes, mientras que ahora se apunta a compras más pequeñas y específicas.

Reconocen rechazo a cambios

También señaló que se busca que cada hospital maneje su propio presupuesto, lo que permitiría mejorar el control y la planificación.

“Nosotros estamos queriendo que ningún paraguayo tenga que salir para acceder a un tratamiento. Entonces, estamos trabajando incansablemente para que esta situación se pueda saldar. Hoy no hay falta de medicamentos y entiendo la desesperación de los pacientes ante esa incertidumbre ante esta nueva manera de gestionar los recursos”, declaró.

La ministra añadió que todo cambio genera rechazo, pero consideró que estas modificaciones son necesarias para un uso más eficiente del presupuesto público.

El listado básico de insumos y medicamentos del Ministerio de Salud contiene alrededor de 1.200 ítems, según precisó.

Infraestructura: Gobierno proyecta siete nuevos hospitales

Por otra parte, Barán anunció que ya se iniciaron las obras del Gran Hospital del Chaco.

En ese contexto, afirmó que la actual administración impulsa una fuerte inversión en infraestructura sanitaria: “El gobierno de Santiago Peña es el que más está invirtiendo en infraestructura”.

Además, adelantó que se proyecta la construcción de siete grandes hospitales, aunque reconoció que aún existen falencias en el mantenimiento de la infraestructura existente.

Campaña de vacunación contra el sarampión

El Ministerio de Salud también inició una campaña de vacunación contra el sarampión, dirigida principalmente a la población infantil. La meta es inmunizar a cerca de 500.000 niños.

La ministra indicó que todos los niños de 1 a 5 años deben vacunarse obligatoriamente.

Añadió que la campaña se desarrolla en medio de brotes de la enfermedad en países de la región. Barán citó especialmente los casos registrados en Bolivia y Argentina, lo que eleva el riesgo de propagación.

Adultos que viajarán al Mundial deben vacunarse

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, también se refirió a la campaña y mencionó que los adultos que viajarán al Mundial deberían vacunarse contra el sarampión.

El próximo torneo se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, países con alto índice de casos, por lo que implican riesgo elevado de circulación del virus, conforme advirtió el médico.

La campaña nacional se inició hoy y se extenderá hasta el sábado 9 de mayo.

Vacunación contra el dengue

En cuanto a la vacunación contra el dengue, Cousirat informó que se amplió la franja etaria habilitada para la inmunización. Ahora pueden aplicarse la dosis desde los 6 hasta los 39 años.

Hasta la fecha, más de 2.500 personas ya recibieron la dosis, según informó el titular del PAI.