Villetanos se manifiestan por el pésimo estado de la ruta D071

Pobladores de la ciudad de Villeta se manifestaron sobre la ruta departamental D071, que conecta con la ciudad de Guarambaré, para reclamar el mal estado del camino y exigir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) una reparación definitiva.

La protesta se realizó en el tramo correspondiente a la zona de Naranjaisy, donde los pobladores pidieron a gritos que la cartera estatal intervenga nuevamente para reparar la vía, que actualmente se encuentra en condiciones intransitables.

Los manifestantes recordaron que, hace un mes, funcionarios del MOPC habían llegado al lugar con maquinaria pesada para realizar supuestos trabajos de reparación. Sin embargo, denunciaron que las tareas consistieron únicamente en arrojar piedras trituradas y aplicar una fina capa asfáltica que, con el paso de los días, terminó desprendiéndose.

Actualmente, el trayecto vuelve a presentar numerosos baches, lo que obliga a los conductores a realizar maniobras bruscas para esquivarlos. Esta situación expone a los automovilistas a un alto riesgo, ya que, en muchos casos, deben salir de su carril y avanzar hacia la vía contraria, donde circulan vehículos en sentido opuesto.

Uno de los pobladores, Rubén Ovando, lamentó que los vecinos deban recurrir nuevamente a manifestaciones para que las autoridades escuchen el reclamo.

“Lastimosamente tenemos que llegar a estos extremos. La gente del MOPC ya sabe de nuestro reclamo y ahora tenemos que estar pidiendo para que vengan otra vez a arreglar la ruta. Hace poco vinieron a dejar sus maquinarias y lo único que hicieron fue rellenar con piedra triturada. Nosotros queremos una solución definitiva”, expresó.

Según relató la pobladora Felicia Jara, en varias ocasiones ya se registraron accidentes de tránsito en la zona, algunos incluso con derivaciones fatales, a raíz del mal estado de la ruta.

MOPC no responde

Nos comunicamos con el departamento de Comunicación del MOPC para saber si la cartera del Estado tiene previsto algún proyecto de mejora vial definitivo, pero no respondieron a la consulta. Estamos abiertos en caso de que algún responsable de la cartera de Estado desee referirse a las quejas.