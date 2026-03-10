Acuerdo SOFA es el precio del levantamiento de las sanciones a Cartes, dice diputado liberal

Adrián “Billy” Vaesken, diputado liberal, afirmó que el acuerdo SOFA (acuerdo militar con los Estados Unidos de América sobre Estatutos de la Fuerza) implica una entrega total de la soberanía paraguaya y rechazó tajantemente la posibilidad de que se instalen bases militares estadounidenses en nuestro país.

“No van a pagar absolutamente nada y nadie les va a controlar; no solamente eso, sino que van a llevar información valiosa de nuestros recursos naturales, de nuestros acuíferos”, manifestó el parlamentario. Asimismo, remarcó que ellos vendrán con “inmunidad diplomática” porque no estarán regidos por las leyes paraguayas.

Vaesken atribuyó a Estados Unidos un interés prioritario en los recursos naturales, afirmando que —más allá de la relación amistosa— lo que les importa es el acceso a esas riquezas. Consultado sobre qué recursos estarían en riesgo, habló de agua, litio, oro y uranio que hay en Paraguay. A su criterio, el principal beneficiado sería Estados Unidos y no nuestro país.

Dijo que el argumento del combate al crimen organizado es solo una “gran excusa” y afirmó que para eso el país ya cuenta con organismos como la Policía, la Fiscalía, la Senad y las Fuerzas Armadas y remarcó que la Constitución Nacional no permite que fuerzas extranjeras instalen bases en Paraguay.

El precio de levantar sanciones a Cartes

Para “Billy” Vaesken, la firma de este acuerdo con Estados Unidos es el precio que se paga por el levantamiento de las sanciones que ese país impuso a Horacio Cartes. “No me queda duda, por eso yo creo que con esto el oficialismo colorado está mostrando su rostro real de que son ellos los verdaderos legionarios de la patria”, señaló.

Acuerdo tiene dictamen favorable

La Cámara de Diputados tiene previsto aprobar este martes el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos de América denominado SOFA (Status of Forces Agreement) y, a diferencia del primer trámite en Senado, hay casi nulas voces críticas.

El acuerdo en cuestión plantea que el gobierno de los EE.UU., actualmente comandado por Donald Trump, instruya a militares paraguayos en diversas áreas de combate, que van desde el armado contra grupos criminales (principalmente vinculados al narcotráfico) hasta en materia de ciberseguridad.