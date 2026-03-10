Alumnos no dan clases por colapso del sistema eléctrico en un colegio de Mariano Roque Alonso

Hace una semana que más de 500 alumnos de la escuela y colegio 12 de Junio de Mariano Roque Alonso no pueden dar clases en sus aulas debido al colapso del sistema eléctrico.

El martes pasado el sistema eléctrico colapsó y ocasionó un incendio en el predio que gracias a la intervención de los bomberos no pasó a mayores.

Sin embargo, debido al mal estado del sistema eléctrico, los padres, docentes, alumnos y vecinos temen que se pueda repetir la situación.

“Pasó el martes a la tarde, el primer cortocircuito, el susto que pudimos sofocar con ayuda de los padres presentes, y el miércoles 4, a la mañana, cuando estaban prendidos todos los aires acondicionados, más las altas temperaturas, ya colapsó totalmente, se escucharon varias explosiones, hasta que se cortó el cable que viene de la ANDE que alimenta nuestra conexión, eso quedó en la calle expuesto, hasta que vino la gente de la ANDE y los bomberos”, contó Juliana Silvero Zárate, una de las directoras de la institución en conversación con ABC TV.

Claman por reparación de escuela

Las directoras contaron que los padres tienen miedo tras lo ocurrido, por eso evitan enviarle a sus chicos a la escuela.

La institución va a cumplir 26 años, por lo que piden que se realice el cambio de toda la conexión eléctrica.

“Nosotras informamos y tuvimos permiso para realizar clases virtuales jueves y viernes. Lunes regresamos con la instalación eléctrica conectada de manera provisoria. No podemos forzar y estamos expectantes y con cuidado, con miedo todavía, porque no es nada seguro. Estamos con luces y ventiladores”, indicó Alba Sosa, otra de las directoras.

Detallaron que ahora cuentan con luz a medias, gracias a que un electricista les ayudó, pero necesitan aproximadamente entre G. 20 millones y G. 25 millones para poder arreglar todo el sistema, por lo que solicitaron ayuda a la audiencia, a la comunidad y a las autoridades.

Además, las condiciones edilicias de la institución están en deplorable estado.