Caja Fiscal: secretario de la Otep señala que aún no hay conformidad

Un numeroso grupo de docentes marcharon este martes por el microcentro de Asunción, en espera por el debate del proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Los docentes buscan hacer presión en medio de los debates por la reforma de la Caja Fiscal, recordando que no están en contra de la iniciativa, pero exigen varias modificaciones.

El secretario general adjunto de la Otep Auténtica, Gabriel Espínola, señaló que tuvieron un alto acatamiento en toda la República: “Hubo una muy buena participación, una muy buena coordinación entre todos los compañeros y las compañeras de los diferentes departamentos, que somos parte integrante de la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación”.

A seguido remarcó que esta movilización va a continuar mañana con una presencia masiva de los compañeros y las compañeras del interior, que de varios puntos de la República se van a trasladar a la capital.

Cuando se le consultó si por lo menos hay una conformidad con lo que se propone para la reforma de la Caja Fiscal, Espínola señaló: “Lo vamos a analizar. Por ejemplo, el tema del aporte del trabajador, 19%. El 5,5% aporte al IPS, 24,5%, y la patronal ofrece un aporte del 10%. Hay una diferencia bastante inclinada sobre los hombros y las espaldas de los trabajadores”.

Recordó que está el convenio 102 con la OIT, y el artículo 71 justamente denuncia que los trabajadores no deben aportar más del 50% de lo que aporta la patronal o el Estado. “En este caso, nosotros estaríamos aportando 24%, lo cual quiere decir que la patronal tendría que estar aportando 48%”.

Con relación a la edad mínima para jubilación, que sería aprobada la opción de 53 años con 78% de retorno, subrayó que cualquier cosa podría pasar todavía, dejando en claro que esto aún no está firme.