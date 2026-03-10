Gobierno cede en reforma de la caja fiscal por “realidades políticas”, admite ministro

El vicepresidente Pedro Alliana se reunió ayer con gremios de docentes, policías y militares afectados por el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. La iniciativa es impulsada por el Poder Ejecutivo y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Según informó Alliana, durante el encuentro se alcanzó un acuerdo parcial con los gremios.

Como resultado de las negociaciones, el Ejecutivo aceptó ceder en varios de los puntos que originalmente impulsaba en la propuesta.

Cambios en edad de jubilación y beneficios

Entre las principales modificaciones acordadas se encuentra la reducción de la edad de jubilación de 57 a 53 años.

También se prevé elevar la tasa de sustitución —el porcentaje del sueldo que percibe el jubilado— del 70% al 78% como mínimo, pudiendo alcanzar hasta un 90%.

El proyecto contempla además el reconocimiento de hasta dos hijos para el cálculo jubilatorio. De esta forma, una docente con dos hijos podría jubilarse a los 53 años con beneficios que, en otras condiciones, recién alcanzaría a los 55.

Se mantiene igualmente el requisito de contar con al menos 25 años de aporte para acceder a la jubilación.

Gobierno reconoce acuerdo “bastante amplio”

Antes de reunirse con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, indicó que se alcanzó “un acuerdo bastante amplio”, aunque aclaró que todavía no existe consenso total.

Mencionó que ahora se espera el dictamen de la comisión para que el proyecto sea tratado mañana en sesión.

“No espero ninguna sorpresa con relación al acuerdo básico que existe. Si bien hay algunos detalles que no nos pusimos de acuerdo, son los mínimos. Así como adelantó el vicepresidente, hay un acuerdo entre el 90 y 95% de todo”, refirió.

Aporte del Estado y reconocimiento de gastos actuales

Uno de los puntos acordados con los gremios es que el Estado aportará el 10% por cada funcionario. El ministro explicó que con esta medida se busca reconocer formalmente el desembolso que el Gobierno realiza anualmente para cubrir el déficit de la Caja Fiscal.

“Uno de los grandes debates y que yo siempre traté de aclarar es que el Estado sí está aportando permanentemente. Si bien nosotros hemos subido la tasa de aporte del Estado al 10%, se van a reconocer los aportes que está realizando el Estado ya en este momento”, dijo.

Agregó que este reconocimiento incluye fondos destinados al aguinaldo de jubilados, gastos médicos y recursos utilizados para cubrir sectores deficitarios como policías y militares.

“Es una situación diferente a la anterior, en la cual era dinero fresco. Acá se va a hacer un neto de lo que ya aporta el Estado y creo que es un gran avance porque nunca más se va a poder argumentar que el Estado no aporta. Se está transparentando”, declaró.

Aporte puede ser superior al 10%

Asimismo, no descartó que el aporte estatal termine siendo mayor al 10% establecido en el acuerdo. “Si bien va a tener un aporte del 10%, no descarto que debido al déficit que pueda tener la Caja, ese aporte finalmente sea del 12% como está ocurriendo actualmente”, indicó.

Según el Gobierno, el Estado actualmente aporta alrededor del 12,9% para cubrir el déficit de la Caja Fiscal.

Gobierno cedió por razones políticas

Fernández Valdovinos sostuvo que la versión aprobada por la Cámara de Diputados sigue siendo la ideal desde el punto de vista técnico, pero admitió que el escenario político obligó a aceptar modificaciones.

“Nosotros les habíamos hecho saber que, desde el punto de vista estrictamente técnico, estamos a favor de lo que es la versión de Diputados, pero hay realidades políticas que impiden que nosotros la apliquemos”, mencionó.

Ante la consulta sobre si el Gobierno cedió en sus pretensiones, respondió: “Llegamos a un acuerdo. Una de las cosas que aprendí en la vida es que un buen acuerdo es donde ambas partes no están del todo satisfechas. Creo que este es un momento en el cual tanto nosotros hubiésemos querido más, como también los docentes hubiesen querido más. Entonces, puede quedar en esa definición”.

Reforma se hará en dos etapas

El ministro explicó que los cambios acordados reducen el impacto fiscal de la reforma. Según indicó, anteriormente se preveía disminuir entre el 60% y el 70% del déficit de la Caja, pero con las modificaciones la baja será de entre el 40% y el 50%.

“Entre el 60 y 70% del déficit se iba a disminuir. Esto ahora va a quedar entre 40 y 50%. Vamos a tener que hacer la reforma en dos pasos, finalmente. Anteriormente, con la versión de Diputados, era una reforma en un solo paso, pero las realidades políticas nos llaman a tener que hacer dos pasos”, expresó.

En ese contexto, señaló que la reforma deberá revisarse en un plazo aproximado de seis años, en lugar de hacerlo entre 10 y 12 años como se planteaba originalmente.

“En lugar de que sea a los 10 o 12 años, como teníamos anteriormente, vamos a tener que revisarlo a los seis años aproximadamente”, mencionó.

Régimen jubilatorio y aporte de funcionarios

Explicó, asimismo, que el acuerdo también contempla simplificar el régimen jubilatorio con dos categorías: una jubilación ordinaria y otra extraordinaria.

La ordinaria establece una edad mínima de 53 años y 25 años de aporte. En tanto, la extraordinaria se aplicará en casos de inhabilitación por enfermedad, discapacidad o accidentes, con un mínimo de 10 años de aporte y una pensión aproximada del 40%.

Fernández Valdovinos indicó que el Ejecutivo mantiene su postura de elevar el aporte de los funcionarios al 19%, por lo que rechaza el planteamiento de los gremios de fijarlo en 16%.

“Ellos van a tener que ceder también. Y es un buen acuerdo cuando ambas partes quedan insatisfechas. De alguna manera, nosotros hemos cedido todo. A mí me ha costado también tratar de explicar de que realmente, desde el punto de vista técnico, la versión de Diputados era la que nos convenía”, mencionó.

Senado tendrá la decisión final

El ministro también dio a entender que el Poder Legislativo optó por un camino distinto al planteado originalmente por el Ejecutivo.

“Se ha decidido, por la restricción política, hacer una reforma en dos pasos. Esto va a necesitar una revisión más adelante y más temprano de lo que era con la otra versión, pero son las consideraciones. Creo que el Senado y el Congreso son soberanos y ellos consideraron que es mejor ir por este camino”, sostuvo.

Las razones políticas de las que hace mención el ministro podrían tener relación con las elecciones partidarias y municipales que se prevén para el 7 de junio y 4 de octubre de este año.