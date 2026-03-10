EE.UU. contra PCC y Comando Vermelho: tendría impacto en Paraguay, dice ministro

Estados Unidos incluiría en su lista de organizaciones terroristas al Primer Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), según informó un medio brasileño.

Al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, señaló que una eventual declaración del gobierno estadounidense tendría repercusiones en Paraguay, particularmente en el sistema penitenciario.

Recordó que Paraguay ya dio ese paso en octubre del año pasado, cuando declaró terroristas a ambas organizaciones criminales.

“Esta probable declaración, si se concreta, va de la mano con lo que ya hizo el Gobierno de Paraguay en declarar a estas dos organizaciones como terroristas. Evidentemente, eso también va a traer a Paraguay, específicamente en el sistema penitenciario, una atención puntual y específica, atendiendo que tenemos hoy día representantes de estas organizaciones”, mencionó.

Impacto en las cárceles paraguayas

Nicora explicó que la medida podría implicar una mayor atención sobre la presencia de integrantes de estas organizaciones dentro de las cárceles paraguayas.

Según indicó, el apoyo que eventualmente podría brindar Estados Unidos sería clave para frenar el avance de estos grupos criminales en el país y fortalecer la seguridad regional.

Además, señaló que la cooperación también podría ayudar en la identificación y seguimiento del dinero proveniente de actividades ilícitas.

“Es una señal muy importante. Tener el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado es fundamental. Nosotros y el mundo contempla una política que viene desde EE.UU. a la hora de eliminar este tipo de organizaciones. El apoyo que se pueda tener es importante para ordenar y frenar la expansión de las organizaciones criminales”, expresó.

Posible expulsión de criminales brasileños

El ministro no descartó que, a partir de una eventual declaración de Estados Unidos, también puedan analizarse medidas como la expulsión de criminales brasileños vinculados a estas organizaciones.

Asimismo, mencionó que esta decisión podría tener relación con el acuerdo SOFA entre Paraguay y Estados Unidos, que actualmente debe ser estudiado por la Cámara de Senadores.

Nicora destacó que, en caso de avanzar, dicho acuerdo sería considerado positivo por el Ministerio de Justicia, especialmente en materia de inteligencia y apoyo logístico.

Ley de emergencia para reforzar seguridad en cárceles

Por otra parte, el ministro informó que la ley de emergencia penitenciaria ya fue aprobada, lo que permitirá implementar medidas para reforzar la seguridad en las cárceles del país.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de incorporar militares y policías en los establecimientos penitenciarios, así como un aumento del presupuesto destinado al sistema.

También destacó que la normativa permitirá agilizar los procesos para la incorporación de nuevos agentes penitenciarios o guardiacárceles.