Retroexcavadora causó el corte: Luque y Areguá sin luz ni agua

El incidente, ocurrido a las 16:07 horas de ayer, fue causado por el corte accidental de cables de distribución subterráneos debido a la labor de una retroexcavadora de una empresa tercerizada, según confirmó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El primer comunicado de la ANDE, emitido pasadas las 17:00, ya alertaba sobre la situación y anunciaba la movilización de funcionarios de la Gerencia Técnica para subsanar la falla. Se implementó un plan de emergencia, transfiriendo la carga de la Subestación Luque a otros centros de distribución para minimizar las zonas afectadas.

Horas más tarde, la ANDE precisó la causa del desperfecto: un accidente con una retroexcavadora cerca de la subestación. El corte del cableado subterráneo activó el sistema de protección, provocando la salida de servicio.

El apagón no solo dejó a oscuras a miles de usuarios, sino que también generó problemas en el suministro de agua potable. La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S. A. (Essap) emitió un comunicado informando que, debido a la falta de electricidad en el centro de distribución de Luque, diversos barrios sufrirían inconvenientes con el servicio de agua.

Entre las zonas de Luque afectadas por el corte de agua se mencionaron: Centro, Julio Correa, Cuarto Barrio, Palma Loma, Punta Carreta, Villa IPVU, Tercer Barrio, Hugua de Seda, Aeropuerto, Rakiura, Primer Barrio, Loma Merlo, Zárate Isla y Bella Vista.

En una ampliación informativa cerca de las 20:00 horas del viernes, la estatal anunció que el 60 por ciento de las zonas afectadas ya contaban con el suministro eléctrico, estimando la culminación total de los trabajos en las “próximas horas”.

Finalmente, a las 21:38 horas, la ANDE reportó la normalización al 100 por ciento de las líneas de Media Tensión en Luque y Areguá. No obstante, la institución advirtió que aún podrían existir reclamos puntuales en Baja Tensión derivados del evento. Por ello, instó a los clientes a registrar cualquier inconveniente no resuelto a través de sus canales de atención: WhatsApp al 0962-160160, la App Mi ANDE, la página web oficial, o el Call Center 160.

La ANDE ofreció disculpas a sus clientes por los inconvenientes causados.