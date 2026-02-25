“Aportes al día, farmacias vacías”: la asfixiante carencia de medicamentos en IPS

Pese al aporte mensual obligatorio que realizan los trabajadores al Instituto de Previsión Social (IPS), el ente es señalado actualmente por dejar “a la deriva” a cientos de pacientes cuya vida depende de fármacos que no llegan.

La crisis, que es histórica, se ha recrudecido en los últimos meses, movilizando a los asegurados a denunciar la falta de insumos básicos y de alta complejidad. Según quejas que recibió ABC Cardinal esta tarde, la carencia de fármacos es asfixiante.

El “vía crucis” por un medicamento

Entre los medicamentos que el IPS no está proveyendo se encuentran drogas esenciales para tratamientos de enfermedades crónicas hasta fármacos oncológicos de elevadísimo costo.

Para salud cardiovascular, por ejemplo, falta Amlodipina, Telmisartán y Losartán, esenciales para controlar la hipertensión y evitar infartos; para tratar la Diabetes Tipo 2, se reciente la carencia de Metformina y Dapagliflozina, que pone en riesgo el control glucémico de miles de pacientes.

El caso de la Enzalutamida, esencial para tratar el cáncer de próstata, es uno de los más críticos por su alto precio, siendo inaccesible para la mayoría de los pacientes oncológicos.

Según las denuncias que recibió ABC, incluso insumos de bajo costo como Omeprazol, para problemas gástricos y, Ácido Fólico, vital para embarazadas, brillan por su ausencia en las farmacias del seguro social.

“Aportamos cada mes, pero el IPS se lava las manos”, manifestó una asegurada que el viernes último acudió al Hospital Central para retirar fármacos, pero de los cuatro ítems en su lista, solo le entregaron uno.

“Semáforo Inteligente” será la solución, dice el IPS

La Gerencia de Salud del IPS, a cargo del doctor Derlis León, anunció la implementación de un nuevo sistema de monitoreo denominado “Semáforo Inteligente”, una herramienta que afirman consolidará las bases de datos para monitorear un stock de 536 medicamentos y más de mil insumos de alta rotación.

El sistema funciona mediante un código de colores. El rojo para la intervención inmediata por quiebre de stock; amarillo, para alertar sobre el reabastecimiento necesario y, verde para indicar el stock garantizado.

Aunque con esta nueva tecnología el IPS promete identificar a tiempo qué productos requieren compra urgente, los asegurados con recetas en mano y los bolsillos vacíos, solo ven la luz roja del semáforo.

Una audiencia bajo presión

Desde hace tiempo, los asegurados del IPS denuncian la mala gestión del Consejo de Administración y piden la salida de su presidente, el doctor Jorge Brítez.

El titular del IPS compareció ayer ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Los parlamentarios exigieron explicaciones sobre las múltiples deficiencias en la atención de salud y la cuestionada administración de la previsional.