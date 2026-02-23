IPS: “semáforo inteligente” para frenar carencias, pero asegurados dicen que falta todo

En un intento por modernizar la gestión de insumos y dejar atrás las crisis de desabastecimiento, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que puso en marcha una nueva herramienta informática denominada “Semáforo Inteligente”. El sistema, desarrollado internamente por la Agencia Tecnológica de la institución, busca ofrecer una visualización en tiempo real del estado de los depósitos para evitar que los estantes queden vacíos.

El doctor Derlis León, gerente de Salud de la previsional, explicó que este tablero consolida las bases de datos existentes y monitorea un stock de 536 medicamentos y más de mil insumos de alta rotación. Mediante un código de colores (rojo, amarillo y verde), las gerencias de Salud y Logística podrán identificar qué productos requieren una intervención inmediata.

La principal promesa de esta tecnología es la previsibilidad. “Nos permite planificar con tiempo. Hasta 12 meses antes de que un medicamento llegue a una situación de posible quiebre, el sistema nos alerta para iniciar un nuevo llamado a licitación", afirmó León.

El gerente de Salud explicó que la estrategia clasifica los productos en tres categorías según su impacto en el paciente: Vitales, Esenciales y No esenciales.

“El objetivo es garantizar que los fármacos críticos tengan prioridad absoluta en la gestión administrativa y financiera, optimizando el gasto público”, dijo León.

La brecha entre la estadística y la realidad del paciente

Aunque las cifras oficiales de la Gerencia de Logística y Abastecimiento hablan de un 91% de existencia general, el doctor León reconoció que el “sentir” del asegurado es radicalmente distinto.

El problema -admitió- no es solo la falta de compra, sino una logística de distribución deficiente. Esto genera situaciones absurdas donde un fármaco puede estar disponible en el Hospital Ingavi, pero agotado en el Hospital Central. “El sentir del asegurado es distinto cuando el producto que falta es el que él necesita”, admitió el gerente.

ABC intentó conversar con la Cecilia Rodríguez, recientemente designada como gerente de Abastecimiento y Logística, pero pidió más tiempo para empaparse con documentos y procesos licitatorios.

El drama de los pacientes crónicos

A pesar de los avances tecnológicos que el IPS viene aplicando desde hace tiempo y que afirma mejorará ahora, las denuncias por falta de medicamentos básicos y de alto costo persisten, evidenciando que el sistema aún no logra proteger a los más vulnerables.

Una asegurada que retira fármacos para su madre, una paciente crónica encamada, denunció que de los cuatro medicamentos asignados -Omeprazol, Prednisona, Calcio Carbonato con Vitamina D y Leflunomida- solo pudo retirar el primero en el Hospital Central. Esta situación se repite hace meses, obligándola a cubrir los costos de su propio bolsillo.

Otro asegurado relató el calvario para conseguir Dabigatrán 110 mg y Nebivolol 5 mg, ambos fármacos costosos para la salud cardiovascular. Tras seis meses de espera, el viernes último solo recibió suministros para 15 días, a pesar de que su indicación médica es por un mes. El Nebivolol, una vez más, no estaba disponible.

Ante estas quejas, el doctor León se comprometió a revisar el sistema de retiro e investigar las restricciones que limitan a los pacientes empadronados. Mientras tanto, para miles de aportantes, el “semáforo” del IPS sigue marcando rojo en sus recetas diarias.