IPS: asegurado deja de dar merienda a sus hijos para comprar medicamentos que no recibe

Ignacio Amarilla relató que constantemente enfrenta faltantes de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS). Según explicó, su enfermedad requiere tratamiento permanente y no puede interrumpirse, pero en el IPS le informan con frecuencia que los fármacos no están disponibles.

“Por dos o tres meses no conseguimos remedios. Yo tengo una enfermedad que no puede esperar”, afirmó.

El asegurado señaló que, aunque valora la atención médica que recibe, el problema radica principalmente en la provisión de medicamentos. “Los servicios profesionales son buenos, pero en el tema de medicamentos es muy precario”, sostuvo.

Amarilla indicó que no es el único afectado. Comentó que varios compañeros de trabajo que también retiran medicamentos del IPS atraviesan la misma situación y deben recurrir a la compra particular.

Ajustes en el hogar para poder tratarse

El costo del tratamiento representa un fuerte golpe al presupuesto familiar. Amarilla explicó que debe destinar alrededor de 550.000 guaraníes al mes para adquirir los fármacos por su cuenta.

“Tenés que ajustar el cinturón. Por ejemplo, si le dabas a tu hijo para su recreo, tenés que dejar de hacerlo. Si estabas merendando, tenés que sacar de ahí. No hay de otra”, lamentó.

Según relató, los médicos le indican que vuelva cada semana para verificar si el medicamento ya llegó a farmacia, pero cuando regresa se encuentra nuevamente con la misma respuesta: el fármaco sigue sin estar disponible.

Reclamos de asegurados

La situación forma parte de un reclamo más amplio de asegurados del IPS, quienes constantemente denuncian falta de medicamentos, problemas en el trato por parte de funcionarios y condiciones precarias en albergues destinados a pacientes y familiares.

Amarilla también cuestionó que, pese a estas carencias, cada mes se realizan los descuentos salariales correspondientes al seguro.

“La enfermedad no espera y los patrones tampoco. Cada mes te sacan para el seguro. Sobrellevar estas cosas cuesta mucho y el salario es muy bajo”, concluyó.

Las quejas por la provisión irregular de medicamentos en el Instituto de Previsión Social se repiten con frecuencia entre los asegurados, quienes reclaman soluciones urgentes para garantizar el acceso a tratamientos que, en muchos casos, son vitales.

Esta mañana, desde el Hospital Central varios relataron nuevamente a ABC TV que necesitan la provisión constante de todos los medicamentos e insumos.