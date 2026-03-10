La Plaza Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores refleja una imagen de abandono total

La Plaza Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, un espacio que debería rendir homenaje a dos de los máximos exponentes de la cultura paraguaya, presenta hoy una imagen de abandono total.

Situada sobre la Avda. Mariscal López y Santa Rosa, frente a la excárcel de mujeres, el sitio ha dejado de ser un área de esparcimiento para transformarse en un foco de insalubridad.

El panorama es desolador. Diversos sectores de la plaza son utilizados actualmente como vertederos clandestinos. Vecinos de la zona y personas de otros barrios llegan hasta el lugar para depositar residuos de todo tipo, aprovechando la falta de control y la nula presencia de cuadrillas de limpieza municipales.

A la acumulación de basura se suma un riesgo sanitario latente. En varios rincones se observa agua estancada, el ambiente ideal para la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.

Asimismo, una espesa alfombra de hojas secas cubre los senderos y canteros, evidenciando que hace tiempo no se realiza un mantenimiento básico en el predio.

Pese a estar ubicada sobre una de las avenidas más importantes de la capital, la plaza parece haber sido borrada de la agenda de la Municipalidad, dejando a los ciudadanos sin un espacio público digno y seguro.