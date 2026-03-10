MEC advierte que no se puede exigir compra de libros que ya integran el kit escolar

Tras recibir múltiples denuncias sobre instituciones educativas, principalmente subvencionadas, que exigen la compra de textos adicionales a los ya proveídos por el Estado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, fue tajante: “Esa práctica no es correcta y habrá consecuencias”.

“No se deben comprar los libros. Nosotros les entregamos todos los libros. Los cinco materiales que nosotros distribuimos no hay que volver a comprarlos”, remarcó el titular de la cartera educativa.

Por otra parte, aclaró que solo en casos excepcionales, como por ejemplo, la materia de Cultura Religiosa, que no está incluida en el paquete del MEC, la compra estaría justificada si la institución así lo requiere.

Ante las críticas sobre el contenido de los textos oficiales, el ministro instó a la comunidad educativa a realizar una comparación objetiva. “Escuché que nuestros libros no son completos. Les pido que los examinen y verán que son los mismos que ofrecen otras editoriales”, defendió.

Lea más: MEC: denuncian que kits escolares llegaron con materiales rotos y defectuosos

La autoridad anunció que se iniciará un proceso de intervención en las escuelas denunciadas para dialogar con los directivos y tomar decisiones sobre la continuidad del beneficio en esos centros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Vamos a conversar con los directores para saber si quieren o no recibir los kits. Me parece injusto que el Estado haga un esfuerzo tremendo para entregarlos y que luego se les exija a las familias gastar cerca de 500.000 guaraníes”, señaló.

En ese sentido, fue enfático al decir que, si las instituciones deciden imponer compras externas, deben renunciar a los materiales estatales para que estos sean redireccionados a otros alumnos.

Ajustes en la distribución

Finalmente, el ministro reconoció que se han presentado desfasajes o entregas parciales en algunas zonas debido a problemas de inscripción o logística de recepción.

Sin embargo, aseguró que el Ministerio está trabajando activamente para completar la llegada de todos los materiales.