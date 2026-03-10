Mujeres denuncian discriminación en el ingreso al Colegio de Policía

Aproximadamente 1.000 mujeres, quienes se postularon para ingresar al Colegio de Policía “Sgto. Ayudante José Merlo Saravia”, quedaron fuera pese a haber aprobado todas las pruebas, debido a que por resolución se establece un límite en el cupo de mujeres para el ingreso.

Ante esta situación, presentaron una acción de amparo constitucional contra la Comandancia de la Policía Nacional, denunciando un proceso de admisión discriminatorio que limita arbitrariamente el ingreso femenino a la institución.

Las accionantes cumplieron con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, aprobaron las evaluaciones de conocimientos, salud, eficiencia física y pruebas psicotécnicas, y obtuvieron puntajes suficientes para continuar el proceso de admisión.

Sin embargo, fueron excluidas del ingreso debido a la aplicación de un cupo máximo para mujeres, establecido por resoluciones administrativas de la Policía Nacional.

Resolución discriminativa de la policía

De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, el proceso fijó inicialmente 840 vacancias para mujeres y 4.110 para varones, posteriormente ampliadas a 1.000 para mujeres y 4.000 para hombres, lo que generó una barrera que impide el ingreso de postulantes femeninas incluso cuando superan en mérito y puntaje a postulantes varones.

Las postulantes sostienen que esta medida viola principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como leyes que garantizan el acceso igualitario a las unidades de formación policial.

Además, denuncian que para completar el cupo masculino las autoridades redujeron la exigencia mínima de puntaje solo para los varones, permitiendo el ingreso de postulantes con menor calificación, mientras se excluía a mujeres que habían aprobado todas las evaluaciones.

La acción judicial solicita al juzgado que declare la nulidad de la resolución que limita el ingreso de mujeres, disponga la admisión inmediata de las postulantes afectadas y garantice que el acceso a la formación policial se base exclusivamente en criterios de mérito e idoneidad, sin discriminación por razón de sexo.

Discriminación todos los años

Las accionantes señalaron que el año lectivo del Colegio de Policía se inició el 9 de marzo, por lo que la intervención judicial resulta urgente para evitar un daño irreparable y asegurar el respeto a los derechos constitucionales.

Por su parte, Diana Vargas, una de las abogadas que representa a las mujeres afectadas, recordó que esta es una situación que se presenta todos los años.

“El año pasado presentamos varias demandas, acción de inconstitucionalidad por grupos y hasta ahora la Sala Constitucional no resuelve. Como no resuelve, la policía para el ingreso 2026 volvió a establecer impunemente su cupo discriminatorio”, apuntó.