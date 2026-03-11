Choferes de Salud Pública no cobran viáticos desde mayo de 2025, denuncian

Esta mañana, un grupo de choferes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se manifestó en la sede central sobre la calle Brasil, para denunciar una crítica situación financiera: el retraso en el pago de viáticos que se arrastra desde mayo de 2025. Los trabajadores aseguran que, para cumplir con los viajes oficiales al interior del país, deben endeudarse para costear de sus propios bolsillos el alojamiento y la alimentación.

Según los afectados, algunos conductores acumulan atrasos de hasta G. 20 millones. “Es muy injusto, tenemos que pagar todo nosotros mientras seguimos trabajando por la importancia de los traslados”, reclamó uno de los operarios, quien pidió el anonimato. La situación afecta a unos 15 choferes de la sede central, además de personal de otras dependencias sanitarias, tanto contratados como nombrados.

Respuesta oficial

Desde la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud informaron a ABC que la regularización está “en proceso”. Según indicaron, una parte de los pagos pendientes se realizó en febrero y estiman que la situación se normalizará por completo para finales de abril.

Ante la falta de una solución inmediata, los trabajadores no descartan iniciar medidas de fuerza en los próximos días si no se aceleran los desembolsos.