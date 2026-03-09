“Queremos vivir”: el desesperado grito de pacientes oncológicos ante el quiebre de stock

“No es solo una cifra en un presupuesto; es la diferencia entre la vida y la muerte”. Así describieron las pacientes oncológicas que, dejaron de lado sus reposos y recorrieron kilómetros para exigir que el Estado garantice la provisión continua de medicamentos al Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y otros servicios oncológicos públicos.

Lea más: Salud impulsa cambios para ordenar compras de medicamentos y evitar faltantes, según ministra

Para los pacientes, que se movilizaron esta mañana frente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) las explicaciones administrativas no son suficiente. Edith Estigarribia, paciente de cáncer de mama, relató su sacrificio: “Dejamos nuestra comodidad y nuestro reposo para venir a decir que queremos vivir. El Trastuzumab es el (medicamento) más importante y cuesta unos G. 22 millones. Si se corta la quimio, la salud se daña inmediatamente”.

Por su parte, Vilma Robles expresó la desconfianza que reina en los pasillos del hospital. “Lo que queremos es que las licitaciones cubran todo el año. No queremos vivir con la incertidumbre de si habrá o no medicamento en la próxima sesión cada 21 días”, exclamó.

Impases desencadenaron quiebre de stock, reconocieron

La doctora Jabibi Noguera, directora general del Incan —quien intervino en la movilización— admitió que el sistema sufrió un “quiebre de stock” por algunos impases.

Lea más: Paraguay invierte menos de la mitad de lo recomendado por la OMS en salud pública, admiten

Según la funcionaria, el desabastecimiento se debió principalmente al aumento inesperado de la demanda (pasando de 230 a 500 frascos mensuales de ciertos insumos). Mencionó también los cambios en los reglamentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y problemas de producción global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los requerimientos son infinitos, pero el presupuesto es finito”, señaló Noguera. Aseguró, que tras un trabajo intenso, la provisión de fármacos críticos que están con stock cero como Doxorubicina y Trastuzumab comenzó a normalizarse.

Corrupción y trazabilidad

Sobre las nuevas disposiciones del Ministerio de Economía que establece que “no podrán, en ningún caso, generar ni ser reconocidas como deudas válidas del Estado” aquellas entregas de bienes o servicios que no cuenten con la debida certificación previa, la dirección del Incan defendió estos nuevos controles.

Lea más: Gobierno “ata de manos” a directores de hospitales públicos en medio de crisis sanitaria

Noguera expresó que son una medida necesaria para evitar hechos de corrupción, como los detectados en 2024, donde medicamentos con el logo del Ministerio de Salud, como el Pembrolizumab, con un costo estatal de hasta G. 60 millones, eran robados y revendidos de forma particular.

Cifras que preocupan

La directora del Incan reportó datos que reflejan la magnitud del desafío, indicando que actualmente, 20.000 pacientes están bajo tratamiento activo.

Noguera recordó que la detección precoz sigue siendo la gran apuesta para reducir costos y salvar vidas, frente a los costosos tratamientos de estadios avanzados que pueden durar años.