Colorados de Yabebyry irán a internas para elegir candidato a intendente

Tras el fracaso de una alianza política y de establecer una candidatura única a la Intendencia de Yabebyry, los precandidatos Paúl Servín (ANR–HC) y David García Ruffinelli (ANR–Añetete) participarán en la interna prevista para el próximo 7 de junio para definir al postulante colorado a intendente de este distrito.

En su momento, el precandidato colorado a intendente de Yabebyry, el excartista ingeniero David García, había anunciado —disconforme— que junto a su equipo político no aceptaría candidaturas impuestas por los líderes departamentales Derlis Maidana (ANR–HC), el diputado Carlos Arrechea (ANR–HC), el gobernador de Misiones Richard Ramírez (ANR–HC) y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores.

En ese contexto, señaló que seguía firme y que, con o sin chapa del movimiento Honor Colorado, presentaría su candidatura el próximo 7 de junio. Finalmente dejó HC y pasó al movimiento Añetete para ser precandidato por este sector.

Lea más: EN VIVO: Senado trata la reforma de la caja fiscal ante la presión docentes

En su lista de precandidatos a concejales municipales se encuentra el exintendente Ramón Aníbal Allende (ANR–HC), quien ejerció el cargo en el periodo 2010–2015. En 2015 fue denunciado por la Junta Municipal por supuestos malos manejos administrativos, además de una presunta lesión de confianza, según un informe de la Contraloría General.

Por el movimiento Honor Colorado, la precandidatura recae en la figura del ingeniero Paúl Servín (ANR–HC), actual concejal municipal y vinculado al arrecheismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De la lista de precandidatos a concejales también forma parte el actual presidente de la Junta Municipal, Jonathan Montañez, quien busca el rekutu junto a los ediles Eliezer Báez (ANR), Juan José Fariña (ANR), Carlos Uliambre (ANR) y Mariela Velozo (ANR).

La interna partidaria del Partido Colorado en el distrito de Yabebyry se desarrollará el próximo 7 de junio, fecha en la que los afiliados deberán definir al candidato que representará a la ANR en las elecciones municipales para el periodo 2026–2031.

Lea más: Senado urge a Salud Pública que explique por qué adeuda por medicamentos