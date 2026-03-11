Nacionales
11 de marzo de 2026 - 13:15

Declaran de interés cultural nacional el encuentro “Araguasu Yaguarõnpe”

Araguasu Yaguarõnpe, un evento que se vive en la Semana Santa.
YAGUARÓN, departamento de Paraguarí. El evento denominado “Araguasu Yaguarõnpe” es una iniciativa municipal que se desarrollará desde este viernes hasta el 3 de abril en este municipio, considerado la “Capital de la Semana Santa”. La actividad que busca rescatar y promover las tradiciones religiosas y culturales de la ciudad, fue declarada de interés cultural nacional por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Por ABC Color

La distinción fue otorgada mediante la resolución SNC N.º 172/2025, lo que representa un importante reconocimiento a las actividades culturales y religiosas que cada año se desarrollan en la ciudad durante la Semana Santa, destacó el intendente local Luis Rodríguez (PLRA).

La ciudad mitológica se prepara para la Semana Santa en Yaguarón.
El “Araguasu Yaguarõnpe” es un proyecto orientado a fortalecer la identidad cultural local mediante la recuperación y promoción de manifestaciones tradicionales que forman parte del patrimonio histórico y religioso de la comunidad.

La declaración de interés cultural nacional constituye un impulso para continuar con las acciones de preservación y difusión de las tradiciones y costumbres que caracterizan a esta ciudad, señaló el director de Departamento de Cultura y Turismo, Milciades Larroza.

La ciudad, considerada una de las opciones para realizar turismo en el departamento de Paraguarí, es conocida también por su riqueza histórica y religiosa. Cada cada año atrae a miles de turistas que participan en las celebraciones de Semana Santa, una de las expresiones culturales más significativas de la región.

El Kurusu Rape que llega hasta el pie del cerro Yaguarón.
Programa

Viernes 13 y 20 de marzo

18:00 — Tour Kurusu Rape.

Viernes 27 y sábado 28 de marzo

19:30 — Tour Express Yaguarón de Ensueño.

En el City Tour se visitará la choza de la leyenda de la bruja Micaela Yahari.
Martes 31 de marzo

19:30 — City Tour Yaguarón de Ensueño.

Miércoles 1 de abril

18:00 — Chipa Apo, en el Paseo de la Cultura.

20:30 — Concierto Misa Guarayo en el templo San Buenaventura

22:00 — Pytumby Jave, en el Paseo de la Cultura

23:00 — Tours Cima del Cerro (Senderismo nocturno y astronomía)

Jueves 2 de abril

22:00 — Teatro itinerante Kurusu Rape (inicio de recorrido en el Paseo de la Cultura hasta el pie del cerro).

Misa Guarayo, expresión de religiosidad popular en el templo San Buenaventura.
22:00 — Cena Judía en la Casa de la Cultura, cerca de la comisaría local

Viernes 3 de abril

Todo el día — Cerro Jejupi

10:00 — celebración en el Oratorio Gamarra, en la cima del cerro, a cargo del padre Armando Sotelo

Para más información: Turista Róga – 0974 729 958.