Declaran de interés cultural nacional el encuentro “Araguasu Yaguarõnpe”

La distinción fue otorgada mediante la resolución SNC N.º 172/2025, lo que representa un importante reconocimiento a las actividades culturales y religiosas que cada año se desarrollan en la ciudad durante la Semana Santa, destacó el intendente local Luis Rodríguez (PLRA).

El “Araguasu Yaguarõnpe” es un proyecto orientado a fortalecer la identidad cultural local mediante la recuperación y promoción de manifestaciones tradicionales que forman parte del patrimonio histórico y religioso de la comunidad.

La declaración de interés cultural nacional constituye un impulso para continuar con las acciones de preservación y difusión de las tradiciones y costumbres que caracterizan a esta ciudad, señaló el director de Departamento de Cultura y Turismo, Milciades Larroza.

La ciudad, considerada una de las opciones para realizar turismo en el departamento de Paraguarí, es conocida también por su riqueza histórica y religiosa. Cada cada año atrae a miles de turistas que participan en las celebraciones de Semana Santa, una de las expresiones culturales más significativas de la región.

Programa

Viernes 13 y 20 de marzo

18:00 — Tour Kurusu Rape.

Viernes 27 y sábado 28 de marzo

19:30 — Tour Express Yaguarón de Ensueño.

Martes 31 de marzo

19:30 — City Tour Yaguarón de Ensueño.

Miércoles 1 de abril

18:00 — Chipa Apo, en el Paseo de la Cultura.

20:30 — Concierto Misa Guarayo en el templo San Buenaventura

22:00 — Pytumby Jave, en el Paseo de la Cultura

23:00 — Tours Cima del Cerro (Senderismo nocturno y astronomía)

Jueves 2 de abril

22:00 — Teatro itinerante Kurusu Rape (inicio de recorrido en el Paseo de la Cultura hasta el pie del cerro).

22:00 — Cena Judía en la Casa de la Cultura, cerca de la comisaría local

Viernes 3 de abril

Todo el día — Cerro Jejupi

10:00 — celebración en el Oratorio Gamarra, en la cima del cerro, a cargo del padre Armando Sotelo

Para más información: Turista Róga – 0974 729 958.