Yaguarón se viste de misterio y leyenda con el “City Tour de Ensueño”

Con el programa municipal “City Tour de Ensueño” se busca transportar a los visitantes a las vivencias de la época colonial y a las creencias populares que forman parte de la identidad del distrito, explicó el responsable del Departamento de Cultura, Milciades Larroza.

La iniciativa se presenta como antesala de las actividades de Semana Santa, temporada en la que la ciudad recibe a numerosos turistas. El punto de partida será el local de Turista Róga, ubicado al costado del histórico Templo de San Buenaventura de Yaguarón.

El circuito incluirá la visita a la casa donde, según la tradición, vivía la bruja Micaela Yaharí, y una parada en el Museo Gaspar Rodríguez de Francia, donde se presentará un momento especial con el relato de “Ñande Revolución”.

Posteriormente, los asistentes participarán de la tradicional Misa Guarayo en el templo y el recorrido culminará con la subida al imponente Cerro Yaguarón.

Naturaleza y cultura

El circuito también contempla la visita al museo Tava Jaguarú, el recorrido por el Laberinto Jasy Jatere y actividades de astronomía para niños y adultos y contemplar la naturaleza.

La organización es resultado del trabajo conjunto de agrupaciones sociales y culturales del distrito, con el apoyo del intendente Luis Rodríguez (PLRA). Los interesados pueden realizar sus reservas al 0974-729958.