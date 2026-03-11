Docentes marchan en el microcentro por la reforma de la caja fiscal

Mientras los policías estiman cerca de 5.000 manifestantes, considerando la cantidad de buses que llegó esta mañana, los docentes estiman más de 8.000 personas movilizándose en defensa de una jubilación digna. El cartismo confirmó que se tratará en una sesión extraordinaria hoy la reforma de la caja fiscal y prometieron aprobar los cambios planteados desde los sindicatos de maestros.

La marcha en el microcentro se desarrolló desde dos frentes distintos. Un grupo se congregó en la Plaza de Armas, desde donde partió hasta el Ministerio de Economía, donde realizaron un acto con cánticos en defensa de la jubilación digna.

El segundo grupo se reunió en la Plaza Uruguaya, desde donde partieron cerca de las 9:20 con dirección al Congreso Nacional. Cubriendo al menos cinco cuadras, marcharon en la calle 25 de Mayo y continuaron por Paraguarí, para luego pasar por Fulgencio R. Moreno y Chile, con dirección a la Plaza de Armas, donde finalmente se congregarán todos los manifestantes, detalló el periodista de ABC TV Brian Cáceres.

Caos vehicular y cierres de calles

La movilización causa estragos en el tránsito ya desde las 5:30. Los conductores reportaron que varias arterias de camino al microcentro colapsaron y desde la Policía Municipal de Tránsito señalaron que se debió a la gran cantidad de ómnibus que llegó en caravana.

Actualmente, solo está completamente bloqueada la calle República, al costado del Congreso Nacional. No se anuncian otros bloqueos de calles más allá de las que estarán temporalmente cerradas durante las marchas.

