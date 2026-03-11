Manifestación docente: ¿qué hay que saber para circular hoy en el microcentro de Asunción?

Gremios docentes y otros grupos de funcionarios públicos convergen de nuevo hoy en el microcentro de Asunción para movilizarse ante el inminente tratamiento en la Cámara de Senadores del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, que el Gobierno busca modificar con el argumento de que es necesario para frenar el déficit en la caja fiscal.

La Policía Nacional estima que entre 8.000 y 10.000 personas podrían sumarse a la movilización que se dirigirá hacia el Congreso Nacional y se calcula que poco menos de la mitad de esa cantidad de manifestantes ya se encuentra en el microcentro capitalino, en su mayoría reunidos en plazas como la Uruguaya, Italia y De la Democracia.

La masiva movilización inevitablemente afecta al tránsito de vehículos por el microcentro, por lo que el jefe de Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Daniel Cárdenas, explicó los principales puntos que las personas que necesiten movilizarse por esa zona de la capital deben tener en cuenta mientras duren las movilizaciones.

Itinerarios

Según explicó Cárdenas, el grupo de manifestantes más grande se encuentra en la Plaza Uruguaya, desde donde planean comenzar a marchar luego de las 9:30.

Lea más: EN VIVO: docentes se manifiestan contra la reforma de la caja fiscal

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario Juan Agüero, jefe de la Policía Nacional, explicó a ABC Color que el itinerario que ese grupo seguirá comenzará sobre la calle 25 de Mayo y continuará por Paraguarí hasta Fulgencio R. Moreno y Chile hasta la Plaza de Armas. Otro grupo planea marchar en la calle Alberdi hasta la sede del Ministerio de Educación y Ciencias.

El jefe policial advirtió que el itinerario puede cambiar y afirmó que la Policía acompañará las marchas para asegurar fluidez de movimiento y la seguridad de manifestantes y la ciudadanía en general.

Cárdenas, mientras tanto, comentó que el tráfico en el microcentro está especialmente “cargado” no solo por las movilizaciones en sí, sino por el hecho de que muchos manifestantes están llegando al microcentro en sus vehículos particulares.

¿Bloqueos de calles?

Hasta antes de las 9:00 aún no se habían establecido bloqueos en ninguna calle del microcentro asunceno con la excepción de la calle República, a un costado de la sede del Congreso Nacional. Cárdenas no descartó que se produzcan cierres de calles, pero afirmó que estos serán “intermitentes”.

Lea más: Gobierno flexibiliza reforma de la caja fiscal que podría definirse hoy

La Policía Municipal desplegó unos 180 inspectores en “puntos críticos” de la capital esta mañana, con la mayoría concentrados en el microcentro, dijo.

A las personas que necesiten circular hoy en el microcentro, Cárdenas recomendó salir de sus casas 15 o 20 minutos antes de lo habitual.

Más allá de las movilizaciones de hoy, la segunda mitad de esta semana podría ser complicada para el tránsito vehicular en el microcentro de Asunción por el inicio de obras de cableado subterráneo en la Costanera Norte, que conllevarán cierres de esa avenida a partir de la medianoche del viernes.