Docentes y oficiales en retiro cierran rutas en Itapúa

La segunda jornada de paro docente en contra de la reforma de la Caja Fiscal se desarrolló con cierres de ruta en el departamento de Itapúa.

La principal concentración se realizó en Encarnación, con cierres intermitentes de la ruta PY01, en el acceso al puente Quiteria.

Otros puntos de movilización fueron Edelira, Km 41, donde se cerró la ruta PY06, y en Coronel Bogado, donde cerraron la ruta PY01 en el kilómetro 321.

Los manifestantes se mantienen en vigilia ante el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal, que está prevista para una sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.

Policías retirados, presentes

Además de los docentes, el gremio de oficiales en situación de retiro de la Policía Nacional se sumó a la movilización.

El suboficial mayor retirado Basilicio Ferreira manifestó que protestan por los actuales oficiales, quienes no pueden manifestarse y no tienen voz.

“El trabajo del policía no es como cualquiera; para nosotros no hay descanso, feriados o domingos”, explicó. Lamentó que las autoridades quieran obligar a los uniformados a mantenerse activos por tantos años, a pesar de que ponen en riesgo sus propias vidas al servicio de la patria.

Por su parte, los docentes instaron a la ciudadanía a escrachar a los diputados de Itapúa que aprobaron la media sanción de la reforma.

“Ministro de Educación: ¡Fuera!”

Los manifestantes escracharon al ministro de Educación, Luis Ramírez, a quien gritaron “¡Fuera!” de manera simbólica.

La dirigente Alicia López manifestó que lamentablemente el ministro “pinta un mundo de maravillas”, mientras los docentes viven una realidad diferente.

Los colegios están mejor por la gestión de las ACE o porque la gobernación o la municipalidad equipan las aulas, indicó.