Caja fiscal: gran cantidad de manifestantes en plazas del Congreso

Poco después de las 10:00 de este miércoles ya se observaba una gran cantidad de personas aglomeradas en las plazas ubicadas en las adyacencias de la sede del Congreso Nacional, en el marco de la masiva movilización de docentes y otros gremios de funcionarios públicos ante el aparentemente inminente tratamiento hoy en la Cámara de Senadores del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal).

A primera vista, la cantidad de manifestantes que ya colmaban las plazas del Congreso y otros puntos del microcentro capitalino parecía superior al número de marchantes que se movilizaron en Asunción el pasado 10 de febrero, cuando el proyecto de reforma de la caja fiscal fue tratado y aprobado por la Cámara de Diputados.

La mayoría de los manifestantes se concentró inicialmente en la Plaza Uruguaya antes de marchar a las plazas del Congreso, donde miembros de la Federación de Educadores del Paraguay se habían apostado desde temprano a la mañana.

Además, un grupo de docentes marchó hasta la sede del Ministerio de Educación y Ciencias, también en el microcentro asunceno.

Según estimaciones de la Policía Nacional, el número de manifestantes en el microcentro de Asunción durante la movilización de hoy podría alcanzar las 10.000 personas.

Reforma de la caja fiscal

Está previsto que el Senado realice una sesión extraordinaria para tratar la reforma de la caja fiscal durante su plenaria ordinaria de hoy.

El Gobierno plantea modificar varios aspectos de la caja fiscal, proponiendo medidas como el establecimiento de edades mínimas de jubilación y el aumento de los aportes de afiliados de las cuatro cajas deficitarias –las del Magisterio Nacional (docentes), las fuerzas de seguridad (militares y policías), docentes universitarios y magistrados judiciales– para frenar el creciente déficit de la caja fiscal.

Sin embargo, las medidas anunciadas han sido resistidas por los gremios que se verían afectados, principalmente el de los docentes, quienes fueron a paro a nivel nacional ayer y hoy.