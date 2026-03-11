Fiscalía imputó a los presuntos asesinos de una joven argentina en Nanawa

La fiscal Liz Portillo imputó por homicidio doloso a Porfiria Diana Giménez Aguirre (34) y a Cristhian Rolón Maidana (40) por el mismo hecho punible pero en calidad de cómplice. Ambos son señalados como los responsables de la trágica muerte de una joven de 19 años de nacionalidad argentina de nombre Amalia Beatriz Cáceres González.

El suceso tuvo lugar el lunes último en el barrio San Miguel de la ciudad de Nanawa, departamento de Presidente Hayes e intervino el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional de Asunción. De acuerdo a la investigación preliminar, Porfiria Giménez habría agredido a la víctima y posteriormente utilizó material combustible para incendiar la vivienda precaria con la joven en su interior.

Según los resultados de la autopsia realizada, Amalia Cáceres falleció a causa de la inhalación de monóxido de carbono, “sin evidencias de lesiones por proyectil ni traumatismos craneales”. El informe agrega que no se pudieron constatar golpes debido a la ausencia de piel en el cadáver.

Supuesto trasfondo del crimen

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la víctima, el asesinato habría ocurrido tras un violento conflicto motivado por celos, señalaron agentes policiales de la Comisaría Séptima de Nanawa.

El relato indica que la presunta autora habría llegado hasta la vivienda donde se encontraba su expareja (Cristhian Rolón) con la joven víctima. En ese momento se habría iniciado un altercado que derivó en una agresión física. El hombre habría dicho que huyó del lugar sin saber que Porfiria, además de agredir a Amalia, también quemó la casa.