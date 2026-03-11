Funcionarias de Hogar de Ancianos de Ayolas siguen aguardando pago de salarios

Funcionaria del Hogar de Ancianos, que pidió que se mantenga en reserva su identidad, señaló que pese al reciente anuncio de que la Entidad Binacional Yacyretá desembolsaría G. 60.000.000 a favor del Hogar para hacer frente a la crisis económica que atraviesa la institución, hasta la fecha todavía siguen aguardando el pago de 12 meses de salarios atrasados. La trabajadora indicó que a raíz de la falta de pago de sus sueldos están atravesando una situación inhumana. La falta de respuesta a sus pedidos les genera desesperación e impotencia.

Además, reconoció que no existe un convenio vigente entre el Hogar y Yacyretá, pero también piden que se pongan en el lugar de las funcionarias que ya no tienen de dónde sacar recursos para sostener a sus familias. En otro momento, pidió a la Gobernación de Misiones y a la EBY acelerar la firma de un convenio entre ambas instituciones. De esa manera, señaló que no se vuelva a registrar más este tipo de situaciones que les toca atravesar todos los años.

Intentamos comunicarnos con el administrador del Hogar de Ancianos, el concejal municipal Víctor Espíndola (ANR), pero las llamadas ingresaban al buzón de mensajes. Por su parte, el abogado Alfredo Melgarejo, integrante de la comisión administradora, señaló que hasta el momento no tienen novedades sobre el desembolso, pero cree que se podría dar de un momento a otro.

En el Hogar de Ancianos existen 16 funcionarias que reclaman el pago de 12 meses de salarios atrasados, situación que motivó manifestaciones y reiterados pedidos de ayuda para sostener el funcionamiento del hogar donde residen 17 adultos mayores.

