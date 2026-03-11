En Alto Paraguay, el 100% de los docentes acatan el paro

En esta capital departamental, Fuerte Olimpo, los educadores se concentran en la plaza central del Obelisco Mayor, desde donde comenzaron a marchar por las principales calles de la población. Permanecerán expectantes a lo que se decida desde Asunción, para determinar si desde mañana vuelven a las aulas o continúa la medida de fuerza.

“Estamos defendiendo nuestro genuino derecho como educadores de poder acceder a una jubilación digna”, señaló el presidente del gremio de educadores de Fuerte Olimpo, Arnaldo Herebia, al tiempo de indicar que se mantienen alertas en relación con lo que pueda suceder durante el tratamiento del tema por parte de los senadores.

“Logramos avanzar de manera considerable, aunque aún falta mucho por mejorar. Sin embargo, se logró al menos rechazar de forma categórica la versión propuesta por los diputados y corregir varios errores con los senadores; aun así, no logramos llegar a un acuerdo del 100%”, dijo finalmente el educador.

Esperan mejorar la propuesta gremial antes del tratamiento por parte de los senadores, “por lo que nos mantenemos atentos a si continuará mañana la huelga, dependiendo del resultado de hoy, atendiendo la imperiosa necesidad de que los estudiantes vuelvan nuevamente a las aulas”.

Por su parte, la licenciada Dolly Ortiz, otra de las manifestantes, dijo que se acopla a esta medida de fuerza para acceder a una jubilación digna, apoyando sobre todo a aquellos colegas que ya se encuentran en etapa de jubilarse, y que no les afecte de manera negativa esta nueva ley que se pretende imponer.

“En verdad no estamos conformes con lo que se está proponiendo en la capital del país, de parte de nuestros representantes, pero al menos es un gran adelanto que se pueda mejorar. Necesitamos para ello estar unidos, en pos de conseguir estos beneficios que por ley nos corresponden”, dijo la educadora.

La medida de fuerza tiene un acatamiento del 100% en Alto Paraguay, pues en ninguna institución educativa se desarrollan clases, lo que hace que unos 5.000 niños y jóvenes estén afectados por esta movilización en su segundo día.

Almuerzo escolar

A pesar de que desde la Gobernación de Alto Paraguay se haya emitido un comunicado donde se garantiza la distribución del almuerzo escolar durante los días de huelga, según los educadores son pocos los escolares que acuden a las instituciones para recibir este beneficio.

Arnaldo Herebia, director de la escuela Escuela Ramón Bejarano, señaló que apenas un 20% de los niños acudieron ayer a recibir el almuerzo, lo que genera una gran pérdida en lo que se refiere al desperdicio de alimentos. Al ser consultado sobre qué se hace con lo que sobra, respondió que eso está a cargo de la empresa encargada de la distribución