Diputados aún no convoca a sesión para tratar reforma de la caja fiscal

En medio de los sucesivos repudios por la aprobación sin mucho debate ni consenso en la Cámara de Diputados, no existiría aún intención de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de reforma de la caja fiscal, pese a los rumores.

El cartismo ya confirmó que el Senado aprobaría hoy el proyecto modificado en comisiones, según los pedidos del sector docente, y luego la iniciativa volvería a Diputados.

Tras una reunión de mesa directiva, Raúl Latorre volvió a confirmar que todavía no existe una convocatoria a sesión extraordinaria para mañana, jueves. El líder de la bancada cartista, Miguel Delpuerto, detalló que van a convocar a los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y los representantes de gremios afectados para el día lunes de la próxima semana.

Recién después de esa convocatoria, los diputados podrían a llamar a una sesión para tratar el proyecto que hoy sería aprobado con modificaciones en el Senado.

¿Sin clases el lunes?

Cabe resaltar que los líderes docentes confirmaron esta mañana que están expectantes a cualquier decisión que se tome en el Congreso Nacional y en asamblea permanente. Señalaron que es probable que se vuelvan a movilizar masivamente el día en que se trate el proyecto de ley en Diputados, puesto que fue allí donde la iniciativa se aprobó inicialmente con varios puntos cuestionados.

En caso de darse esa convocatoria a protestas, los docentes podrían volver a confirmar la suspensión de clases la próxima semana.

Además de la multitudinaria protesta en Asunción, en las cabeceras departamentales se vienen realizando numerosos bloqueos de rutas y protestas. Tras la primera media sanción de Diputados, los docentes además realizaron numerosos escraches en las viviendas particulares de los legisladores que acompañaron dicho proyecto.

Diputados molestos con el MEF

Del Puerto resaltó que esa situación generó numerosas molestias entre los Diputados.

“Los argumentos técnicos no decían era que había un límite para que la reforma tenga los resultados y que resulte en beneficio de jubilados y personas a jubilados, pero finalmente nuestra sorpresa de que se podía ser más accesible en las consesiones. Generó molestias, porque resulta que nosotros teníamos (proyectadas) casi las mismas modificaciones que se aprobaron en el Senado pero nos dijeron que, si se hacían, la reforma ya no iba a tener sentido... pero finalmente se están dando esas concesiones”, cuestionó.

Agregó que las “discrepancias” son con los técnicos del Ministerio de Economía, quienes no permitieron, según él, más cambios que los aprobados. “Los técnicos defendieron los números pero no se vio la parte sensible, la parte política, que es lo que sí se vio en Senadores”, manifestó.