On the record Podcast de ABC: El dólar baja y la canasta se resiste

El Ing. Economista Robert Soto explica en el cuarto capítulo de On the record podcast de ABC que el primer error cuando analizamos el comportamiento del dólar es ver los precios de forma aislada.

La inflación es un promedio de una canasta que incluye alimentos, alquileres, educación y servicios, dice Soto. Si bien es cierto que el descenso del dólar ha impactado positivamente en rubros como el combustible y la tecnología importada (que han caído con fuerza), existen otros factores que empujan hacia arriba.

Un caso emblemático es el de la carne. A pesar de la caída del dólar, el precio internacional de la carne subió más de un 20% solo en 2025, acumulando un incremento superior al 60% en los últimos tres años. Este aumento global neutraliza el efecto del dólar bajo en el plato de los paraguayos.

El fenómeno del “traspaso” y la cautela del mercado

Otro concepto fundamental es el traspaso del tipo de cambio a precio. Los productores y comerciantes no ajustan sus precios al instante porque deben evaluar si la caída del dólar es permanente o un choque temporal. Tras diez años de subidas constantes de la moneda estadounidense, los agentes económicos son cautelosos; no incorporan la baja a sus costos hasta estar seguros de que no es un cambio efímero.

Además, Soto ofrece consejos clave para la economía personal y advierte sobre los endeudamientos en dólares cuando esta moneda está en baja. Por otra parte analiza las consecuencias de la guerra arancelaria en nuestros bolsillos.