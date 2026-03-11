Paciente de hospital de Limpio murió y fue sepultado: su familia no estaba enterada

Juan Cáceres (52) falleció la madrugada del martes pasado y posteriormente fue sepultado, tras haber ido a consultar al Hospital Distrital de Limpio. Sus cercanos denunciaron que fue enterrado sin aviso a ningún cercano.

De acuerdo con la cronología proporcionada por la familia, el hombre acudió el domingo 1 de marzo al hospital para consultar por una infección en el pie y problemas respiratorios.

En esa ocasión, se le colocó una vía para la administración de medicamentos y luego fue dado de alta debido a que su estado era considerado estable.

Regresó al hospital y falleció horas después

Al día siguiente, siempre según el relato de la familia, el hombre volvió solo al hospital para continuar con su tratamiento. Posteriormente, falleció tras una complicación el lunes 2 de marzo a las 03:00.

Según indicaron sus familiares, Cáceres salió de su casa solo porque manifestó que se sentía bien y se trasladó hasta el hospital en un vehículo de plataforma. Tras ese día, ya no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Ante la falta de contacto, decidieron presentar una denuncia por desaparición ante la Policía.

Familia descubrió la muerte una semana después

La familia señaló que, al no tener noticias de Juan Cáceres, acudieron el miércoles 4 de marzo al Hospital de Limpio para buscar información sobre su paradero.

Explicaron que recurrieron al centro asistencial debido a que la aplicación de la plataforma de movilidad confirmaba que el viaje realizado desde su vivienda hasta el hospital se concretó. Sin embargo, ese día en la recepción les informaron que no existía registro alguno de una persona con ese nombre.

Ante la incertidumbre, los familiares regresaron al hospital el viernes 6 de marzo. En esa ocasión, les indicaron que podían verificar en la morgue, debido a que varios cuerpos habían sido remitidos allí. Tras acudir al lugar, revisaron los cadáveres disponibles, pero no reconocieron a ninguno como el del hombre.

Posteriormente, el sábado 7 de marzo, volvieron nuevamente al centro asistencial acompañados por agentes de la Policía y abogados. Según relataron, tras la insistencia y presión ejercida, el domingo finalmente apareció en el sistema del hospital el registro de que había acudido a consultar y que falleció en el lugar.

Confirmación de testigo fue clave

Los familiares destacaron que insistieron en solicitar información al hospital luego de recibir una confirmación clave por parte de una trabajadora de limpieza del centro asistencial, quien les indicó que una persona con las características del fallecido había acudido a consultar ese lunes 2 de marzo.

Una vez que se confirmó que el registro figuraba en el sistema del hospital, los familiares acudieron a la Municipalidad local, que autorizó la revisión de los féretros ya sepultados. Recién en ese procedimiento, realizado el lunes 9 de marzo -una semana después-, lograron identificar el cuerpo.

Una de las hermanas indicó que, en principio, las autoridades del hospital y de la funeraria se repartían la responsabilidad sobre lo ocurrido.

“El juez dijo que él dio la orden y que fue porque no aparecieron los familiares o alguien que reclame el cuerpo. Nosotros no sabíamos nada”, mencionó una familiar al SNT.

El relato brindado por el hospital

El director médico del Hospital de Limpio, Elio Marecos, explicó que el cuerpo permaneció más de 30 horas en la morgue y que, al no ser reclamado por familiares, se dispuso su entierro.

Según relató, el paciente llegó solo al hospital y fue atendido inicialmente en el área de admisión. Tras cinco minutos, presentó un cuadro de convulsión, por lo que fue trasladado a una sala de reanimación.

El médico de guardia lo evaluó y constató que sufría de hipertensión arterial, por lo que se decidió su internación para iniciar el tratamiento correspondiente.

Paciente fue registrado como “NN”

De acuerdo con el director, el hombre ya no respondía a estímulos verbales ni tampoco portaba documentos de identidad, lo que dificultó obtener datos sobre su nombre o algún contacto de familiares.

Ante esta situación, fue registrado en el sistema como un “NN”, al no contar con identificación.

Diferencias entre la versiones

Las autoridades del hospital también indicaron que el hombre habría sido trasladado al centro asistencial en un carro de bomberos, luego de que lo encontraran deambulando en la calle.

Con esta versión, negaron el relato de los familiares, quienes sostienen que Cáceres llegó al hospital en un vehículo de plataforma para recibir tratamiento.