IPS inicia auditoría médica y forense tras muerte de un paciente: resultados estarían en 15 días

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció una intervención administrativa y técnica tras la muerte del asegurado Braulio Vázquez en el Hospital Central. El caso ha desatado una fuerte indignación ciudadana ante las denuncias de que el deceso, ocurrido mientras el paciente aguardaba un procedimiento de hemodinamia (cateterismo), habría sido evitable si la asistencia médica se ejecutaba con la urgencia requerida.

La Dirección de Auditoría Interna del seguro social confirmó a ABC TV el inicio de un proceso conjunto entre los departamentos de Auditoría Médica y Auditoría Forense para determinar si existieron fallas en el protocolo de atención o responsabilidades profesionales.

Además del análisis de protocolos médicos, se peritarán equipos biomédicos y se verificará la disponibilidad de insumos que en su momento fueron solicitados a la familia del paciente que terminó falleciendo, afirmó la abogada Alicia Olazar, directora de Auditoría Interna.

Investigación determinará responsabilidades, dicen

La investigación -que inició en la tarde del jueves- no se limitará a un solo sector, afirmó Olazar. A la fecha, el equipos técnico ya intervino servicios claves por donde transitó el paciente, incluyendo Hemodinamia y Terapia Endovascular, Clínica Médica y Unidad de Emergencias Adultos (UEMA), dijo.

La directora de Auditoría Interna del IPS, explicó que la decisión de incluir al área Forense a la investigación, busca dar mayor rigor científico al proceso. “Estamos relevando información importante que nos va a ayudar a lograr el esclarecimiento de lo sucedido lo antes posible”, señaló.

Los puntos clave de la investigación

Según detalló Olazar, durante la auditoría se analiza si los pasos seguidos por el personal de blanco se ajustaron a las normas vigentes. Dijo que también están solicitando informes sobre la disponibilidad de los materiales quirúrgicos que le fueron requeridos al paciente para su atención y que la familia tuvo que costear, realizando un gasto de bolsillo de unos G. 11 millones.

“Nos constituimos en el Hospital Central, estuvimos recabando documentos de todos los servicios por los cuales transito el pacientes desde su ingreso. Esos documentos van a ser objeto de análisis para verificar si se cumplieron los protocolos médicos”, dijo la abogada.

Asimismo, aseguró que se verificará el historial y la función de cada profesional que intervino en el caso y se someterán a revisión técnica los equipos biomédicos, tal como la máquina de hemodinamia que estaba fuera de servicio.

“Se busca acelerar el proceso de investigación todo lo que se pueda. Tal vez en dos semanas podamos tener un resultado más preciso. El informe final quedará a disposición del Ministerio Público y de la Superintendencia de Salud”, afirmó la directora Olazar.

Intervención de la Superintendencia

De forma paralela a la investigación interna del IPS, la Superintendencia de Salud ha dispuesto una auditoría integral al Hospital Central. Desde la previsional manifestaron su total apertura para colaborar con los entes externos, asegurando que la institución es “la principal interesada” en transparentar el caso.

La directora de Auditoría Interna del IPS puntualizó que el momento, la investigación se encuentra en una etapa incipiente, pero con la instrucción directa de la Presidencia del Consejo de Administración, a cargo de Jorge Brítez, de acelerar los plazos para brindar una respuesta a los familiares y a la opinión pública.