La apertura oficial del Centro de Interpretación del Poncho Para’i será en abril

El historiador explicó que el espacio de Interpretación, ubicado en el centro de Piribebuy, surge como una iniciativa de la Secretaría Nacional de Cultura, el Instituto Paraguayo de Artesanía, la Gobernación de Cordillera y la Municipalidad de la ciudad, con el apoyo de la Unesco. El lugar está dentro del renovado Museo Histórico Pedro Pablo Caballero y se concibe como un lugar de encuentro entre historia, identidad y memoria colectiva, pensado para acercar a la comunidad y a los visitantes a las raíces culturales y artísticas de Paraguay.

Romero destacó que esto es dedicado al tradicional poncho de 60 listas, ya que el centro permitirá hacer conocer la historia, las técnicas y el legado cultural de este tejido. “Por ahora las artesanas estarán trabajando en el lugar, y quienes quieran conocer los procesos de elaboración del tejido pueden acercarse sin problemas”, indicó.

Descubrir la técnica

El recorrido educativo y experiencial que propone el centro permitirá descubrir no solo la técnica del tejido del poncho Para’i de 60 listas, sino también su historia y el valor simbólico que ha tenido en la reconstrucción del país tras la guerra. Entre los objetos expuestos se encuentra la primera silla utilizada por Rosa Segovia, una de las artesanas más representativas de la ciudad, junto con otros elementos que relatan el proceso artesanal y la evolución de este patrimonio textil único.

Escuela de Salvaguarda

Dentro del Centro de Interpretación desde el mes de abril funcionará la Escuela de Salvaguarda, coordinada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). La escuela ofrecerá clases, talleres y actividades formativas abiertas a toda la comunidad, con el objetivo de transmitir las técnicas ancestrales de tejido del poncho Para’i de 60 listas y asegurar la continuidad de la tradición.

La propuesta educativa está orientada a la formación de nuevas generaciones de tejedoras, fortaleciendo al mismo tiempo el reconocimiento del oficio dentro de la sociedad paraguaya.

El Centro también permitirá a los visitantes conocer más sobre la historia de Piribebuy y la región de Cordillera, relacionando la producción del poncho con la vida cotidiana, las festividades locales y las tradiciones familiares que se han mantenido a lo largo de los años. Así, el espacio se convierte en un punto de encuentro donde pasado, presente y futuro del poncho Para’i se entrelazan para ofrecer una experiencia única que combina educación, cultura y tradición.

Con esta iniciativa, Piribebuy refuerza su posición como epicentro de la preservación del patrimonio cultural paraguayo, promoviendo la identidad nacional y dando visibilidad al papel fundamental de las mujeres artesanas, guardianas de una técnica que ha traspasado generaciones.

