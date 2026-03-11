Sindicalista dice que fue “atentado” del MEC entregar muebles deteriorados a escuela

Unas 39 mesas y 40 sillas fueron enviadas por el MEC a la escuela y colegio Presidente Coronel Rafael Franco, ubicada en el distrito de Belén. Estaban muy deterioradas, lo que provocó el rechazo de los padres. El dirigente sindical de la OTEP-SN, Pedro Martínez, calificó el hecho como un “atentado” contra una institución carenciada, que tiene aproximadamente 150 alumnos.

“Es una situación que amerita para nosotros una atención especial, ya que se ha atentado enormemente contra las escuelas carenciadas que tenemos en el interior del país. Hay que recordar que Concepción es uno de los departamentos más pobres del país”, lamentó.

Agregó que es llamativo que justamente en una zona muy carenciada se hayan enviado a una institución educativa muebles muy deteriorados. “Esto lo ha hecho el MEC y nosotros vamos a hacer las investigaciones que correspondan”, aseguró el dirigente del gremio de los docentes en el primer departamento.

Muebles chinos

Pedro Martínez recordó que hace un año Itaipú Binacional había adquirido costosos sets de muebles escolares de origen chino. “Esos muebles tenían un costo inicial de 15 dólares, pero Itaipú había pagado 105 dólares por cada mueble. Eso fue un robo muy grande al Estado paraguayo, a la educación, a los niños y niñas”, sostuvo.

Mencionó además que el inicio del año escolar 2026 nuevamente fue muy difícil porque aún existen escuelas precarias, obras que no concluyeron, entre otras. Dijo que los padres y docentes deben colectar dinero para mandar a reparar muebles de las escuelas.

“Tenemos un gobierno que con Itaipú Binacional debería de estar apoyando a través de las inversiones en educación y no lo hace”, afirmó.

Manifestaciones

Docentes y policías jubilados se concentraron en la mañana de este miércoles en la plaza Agustín Fernando de Pinedo, de donde luego salieron en caravana hasta la rotonda 2 de Mayo y luego volvieron a la céntrica plaza.

También en el acceso a la Universidad Nacional de Concepción (UNC), funcionarios se congregaron para manifestar su apoyo a una ley jubilatoria justa, digna y sostenible.