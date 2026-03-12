Nacionales
12 de marzo de 2026 - 23:12

Colonos de Itacurubí del Rosario insisten en la construcción de una USF

Antiguo puesto de salud de la compañía Tuyango se encuentra en ruina y abandonado por las autoridades
ITACURUBÍ DEL ROSARIO. Habitantes de la colonia Tuyango, de la localidad de Itacurubí del Rosario, están a la espera de la construcción de una Unidad de Salud de la Familia (USF), para renovar el antiguo local del puesto de salud, que se encuentra en peligro de derrumbe. A consecuencia de este inconveniente, hace un año que la atención de la población se trasladó a un improvisado depósito que era utilizado como lechería por los colonos menonitas, debido al riesgo que representa la vieja infraestructura edilicia.

Por Sergio Escobar Rober

Los pobladores reclaman a las autoridades del Ministerio de Salud que agilicen el inicio de la construcción de una Unidad de Salud de la Familia (USF) en el mismo predio del puesto de salud, deshabitado desde hace más de un año.

El sitio donde se encuentra actualmente no cuenta con las comodidades requeridas para realizar adecuadamente la atención de los usuarios del centro asistencial.

Diariamente la funcionaria del puesto de salud atiende a una importante cantidad de personas que acuden al local sanitario
María Fleitas, pobladora de la zona, manifestó que es una necesidad contar con un centro asistencial en buenas condiciones para que los habitantes reciban buena atención sanitaria. En el lugar, habitualmente atiende una funcionaria de salud asignada por la Segunda Región Sanitaria, indicó.

“Ya estamos ansiosos de que empiece nuestra USF, con el fin de garantizar la atención de la salud de los lugareños que diariamente llegan hasta el puesto asistencial, que actualmente funciona en un depósito que durante mucho tiempo fue utilizado para el almacenamiento de leche de los colonos de Tuyango”, expresó.

Desde hace más de un año la atención de la gente se realiza en un local improvisado que era utilizado como depósito de leche de los colonos
Se espera nueva construcción

Adrián Martínez refirió que los pobladores de la zona están esperando desde hace varios años que el Ministerio de Salud autorice la construcción de un local para la Unidad de Salud de la Familia.

La licenciada Silvina Arévalos, funcionaria del puesto de salud, dijo que constantemente es requerida por los lugareños con relación al anhelado proyecto de construcción. La atención se realiza actualmente en un lugar inadecuado, prestado por una iglesia menonita, cuyos miembros lo habían cedido de forma temporal mientras se construye un local para la USF, explicó.

Varios proyectos en San Pedro

El director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, dijo que el Ministerio de Salud se encuentra enfocado en este pedido y en otros once proyectos dentro del departamento de San Pedro. Las obras estarían comenzando a mediados de este año, mencionó.