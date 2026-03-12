Colonos de Itacurubí del Rosario insisten en la construcción de una USF

Los pobladores reclaman a las autoridades del Ministerio de Salud que agilicen el inicio de la construcción de una Unidad de Salud de la Familia (USF) en el mismo predio del puesto de salud, deshabitado desde hace más de un año.

El sitio donde se encuentra actualmente no cuenta con las comodidades requeridas para realizar adecuadamente la atención de los usuarios del centro asistencial.

María Fleitas, pobladora de la zona, manifestó que es una necesidad contar con un centro asistencial en buenas condiciones para que los habitantes reciban buena atención sanitaria. En el lugar, habitualmente atiende una funcionaria de salud asignada por la Segunda Región Sanitaria, indicó.

“Ya estamos ansiosos de que empiece nuestra USF, con el fin de garantizar la atención de la salud de los lugareños que diariamente llegan hasta el puesto asistencial, que actualmente funciona en un depósito que durante mucho tiempo fue utilizado para el almacenamiento de leche de los colonos de Tuyango”, expresó.

Se espera nueva construcción

Adrián Martínez refirió que los pobladores de la zona están esperando desde hace varios años que el Ministerio de Salud autorice la construcción de un local para la Unidad de Salud de la Familia.

La licenciada Silvina Arévalos, funcionaria del puesto de salud, dijo que constantemente es requerida por los lugareños con relación al anhelado proyecto de construcción. La atención se realiza actualmente en un lugar inadecuado, prestado por una iglesia menonita, cuyos miembros lo habían cedido de forma temporal mientras se construye un local para la USF, explicó.

Varios proyectos en San Pedro

El director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, dijo que el Ministerio de Salud se encuentra enfocado en este pedido y en otros once proyectos dentro del departamento de San Pedro. Las obras estarían comenzando a mediados de este año, mencionó.