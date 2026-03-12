Derecho UNA: alumnos dicen que denuncia contra docente es por “no saber perder” una elección

Tras la denuncia pública de un grupo de alumnos de Derecho UNA sobre una supuesta “injerencia” en la votación de delegados por parte del docente Juan Carlos Duarte, otro sector de estudiantes salió al paso para dar su versión de los hechos.

Según afirman, no hubo coacción ni “voto cantado”, sino un proceso democrático que se terminó resolviendo por mayoría tras romperse un acuerdo previo entre los candidatos.

Júnior Ovelar, alumno del curso, explicó que todo se inició como una actividad práctica de la cátedra de Derecho Electoral. Según su relato, antes de entrar al aula, los cuatro candidatos (Camila, David, Víctor y el propio Júnior) se reunieron con el profesor Duarte para consensuar la forma de votación. Sin embargo, una vez frente a los compañeros, uno de los candidatos se retractó, lo que caldeó los ánimos y obligó a llevar la metodología a una votación de “moción contra moción”.

“El doctor no tuvo injerencia en ningún momento. Él no le obligó a nadie a decir absolutamente nada; todo lo que se dijo en redes sociales fue totalmente tergiversado”, señaló Ovelar.

Uno de los puntos más criticados por los denunciantes fue que el profesor Duarte llamaba a los alumnos por micrófono para que votaran nominalmente, algo que calificaron como una forma de coacción. Al respecto, la estudiante Camila Cubilla aclaró que el micrófono se usó simplemente por una cuestión de orden, dado que había más de 150 personas en el aula.

“El voto de los compañeros se llevó en un registro privado; el resultado no era público en ese momento. Se hizo así para que no sea un caos”, explicó Cubilla.

Detalló que el conteo final arrojó 110 votos a favor de la fórmula ganadora contra 60 de la opción opositora, y nadie fue amedrentado por su decisión.

El respaldo del Centro de Estudiantes

Por su parte, el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho UNA, Elías Fleitas, quien estuvo presente como veedor, respaldó la legitimidad de la asamblea.

Fleitas señaló que la denuncia es una reacción de quienes no aceptaron el resultado en las urnas.

“Me atrevo a decir que es una manera de no saber perder. Están usando excusas porque no ganaron”, disparó el dirigente estudiantil.

Fleitas recordó que el año pasado se utilizó la misma modalidad y nadie se quejó porque los resultados favorecieron a los hoy denunciantes.

Además, adelantó que el Centro no acompañará el pedido de destitución del profesor Duarte, y considera que su actuación fue ética y académica.