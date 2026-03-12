Nacionales
12 de marzo de 2026 - 18:37

Es oficial: Encarnación lleva el título de “La Perla del Paraguay” por declaración de la Cámara de Diputados

Encarnación fue fundada por Roque González de Santa Cruz el 25 de marzo de 1615 como una reducción destinada a evangelizar a los nativos guaraníes.Gentileza Municipalidad de Encarnación

La Municipalidad de Encarnación anunció en sus cuentas oficiales de redes sociales que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración de la ciudad bajo la denominación de “La Perla del Paraguay” durante la sesión extraordinaria del martes. La capital de Itapúa es un polo de desarrollo de la industria turística y en uno de los destinos más elegidos durante la temporada alta en los últimos años.

Por Sergio González

En la sesión extraordinaria del pasado martes 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración que designa a la ciudad de Encarnación como “La Perla del Paraguay”.

Esta denominación ha sido impulsada durante años desde el Ejecutivo municipal, a cargo del intendente Luis Yd (Alianza), en relación con el gran potencial turístico que tiene la capital de Itapúa.

En principio, se buscó instalar esta denominación para evitar el debate que generaba que la ciudad fuera reconocida como “La Perla del Sur”, título que también se autopercibe la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú.

Encarnación registra un importante incremento en el turismo en los últimos años.

La Municipalidad de Encarnación solicitó esta designación para reconocer el crecimiento de la industria turística. Durante la temporada alta de verano, los fines de semana se reciben entre 20.000 y 50.000 turistas en la ciudad, cifra que puede aumentar hasta los 80.000 durante eventos puntuales como Año Nuevo, conciertos masivos o el Carnaval Encarnaceno.

La ciudad de Encarnación

Encarnación fue fundada por Roque González de Santa Cruz el 25 de marzo de 1615 como una reducción para evangelizar a nativos guaraníes.

Vista aérea de Encarnación, a orillas del río Paraná.

En una nueva demarcación del territorio nacional realizada en 1945, el departamento obtuvo la denominación de Itapúa y Encarnación fue declarada su capital.

En la actualidad, es un portentoso polo de desarrollo turístico, potenciado por su emblemática playa San José y otras ubicadas a orillas del río Paraná, decenas de hoteles de lujo y locales gastronómicos, así como su tradicional Carnaval Encarnaceno, con más de cien años de vigencia, que se realiza en verano de cada año.

Tiene 274 km² y una población de 106.842 habitantes, según el Censo 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se encuentra a 370 kilómetros de la capital del país, Asunción. Su economía se basa en el comercio y el turismo.