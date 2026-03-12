Juicio oral y público del caso Scanner sigue con testificales

El juicio oral y público del caso Scanner, iniciado el pasado lunes 9, está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por el Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado presidido por Juan Alberto Dávalos, Inés Galarza y Pablino Barreto.

En los tres primeros días de juicio, las defensas de los cinco acusados por supuesto narcotráfico y otros delitos plantearon incidentes varios, el principal de ellos el de nulidad de la acusación, que fueron rechazados por el Tribunal, que hoy escuchó a los primeros testigos.

La audiencia prosigue el lunes 16, a las 08:30, con testificales.

La nómina de acusados empieza con Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, joven que el 11 de octubre de 2023 fue detenida en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi con 10,726 kilos de cocaína en una maleta.

Lea más: Caso Scanner: funcionarios aeroportuarios van a juicio por hechos ligados al narcotráfico

La lista sigue con Basilio Darío Rodríguez Hetter, exsupervisor de Rayos X Zona Embarque del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Ramón Isacio Arrúa Fernández, gerente de seguridad aeroportuaria; la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Marta Liliana Coronel de Chávez y el secretario de seguridad Luis Alberto Servián Zárate.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una “mula” con mala suerte

Este caso se inició de manera fortuita, cuando Eliana Cardozo, entonces con 28 años, se confundió al momento de elegir el pasillo que debía tomar para embarcar a un vuelo con destino a Madrid, España. Luego de sortear los controles de la gente de seguridad de la estación aérea, la joven decidió pedir ayuda a un hombre que se encontraba sentado ante un balcón.

Lea más: Operativo Scanner: ‘’Mula’' cae de forma insólita en aeropuerto

Este resultó ser nada menos que el agente de la Senad, Francisco Medina, quien se encontraba finalizando su turno en ese momento, a quien no pasó inadvertido la súbita alteración de la joven y procedió a realizar la revisión de su maleta. Dentro de su equipaje de mano, Medina encontró varios ladrillos de cocaína que estaban envueltos por una especie de sábana de goma de color azul y, a su vez, envueltos en plástico negro, con un peso total de 10,726 kilos, por lo que procedió a la aprehensión de la joven.

La investigación quedó a cargo del fiscal Osmar Segovia, entonces en la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, quien como primera medida, procedió a verificar las filmaciones del lugar, en los momentos previos a la aprehensión.

Lea más: Caso Scanner: acusación fiscal detalla vínculos entre senador y procesados por narcotráfico

“Vista gorda” de aeroportuarios

Del análisis realizado a los videos de las cámaras de circuito cerrado del aeropuerto, Segovia detectó una inusual movilización que dejó en evidencia el “modus operandi” de la organización y la participación de los funcionarios aeroportuarios ahora acusados, que, según la Fiscalía, se habrían confabulado para que la mula Eliana Cardozo pudiera zafar el control.

La acción se desarrolló el 11 de octubre de 2023, entre las 15:18 y las 16:35, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Lea más: Caso Scanner: gerente marcó salida y se quedó a esperar a “mula”

Ese día, Servián -que en la época había sido recientemente contratado por la Dinac como gerente de seguridad aeroportuaria- marcó su salida a las 15:28. Posteriormente se quedó a esperar a la pasajera en la planta alta del aeropuerto, donde le entregó unos papeles.

Una vez en la fila de pasajeros, Cardozo fue apartada de la fila por Arrúa y conducida hasta un sector reservado para diplomáticos. Ahí, donde se encontraban Rodríguez y Coronel, pasó sin inconvenientes con un equipaje que contenía 10,726 kilos de cocaína.

Acto seguido, Cardozo se dirigió hasta la zona de embarque para abordar el vuelo con destino a Madrid, España y al pedir ayuda, quedó detenida.