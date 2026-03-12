Derrumbe en escuela de Caaguazú: “La huelga nos salvó la vida”

Un aula del preescolar se derrumbó por completo en la tarde de ayer en la Escuela Básica Nº 1653 “María Auxiliadora”, ubicada en la Calle 25 de este distrito del departamento de Caaguazú.

De milagro no hubo heridos, ya que el hecho ocurrió alrededor de las 18:00, fuera del horario de clases y en una jornada en la que docentes y alumnos no asistieron debido al paro por la manifestación contra la reforma de la Caja Fiscal.

La institución cuenta con 127 alumnos y es considerada de referencia en la zona, ya que recibe a niños provenientes de varios kilómetros a la redonda.

Celsa Iriarte, directora de la Escuela María Auxiliadora de Caaguazú, sostuvo que la huelga les salvó la vida. “Tuvimos dos días de marcha y, por milagro de Dios y María Auxiliadora que nos auxilió, no estábamos con niños en la escuela”.

La educadora, que por la mañana es directora y por la tarde maestra de nivel inicial, comentó que uno de los padres le llamó y comentó que hacía unos minutos que se cayó toda la sala. “Definitivamente, la huelga nos salvó la vida”.

Por otra parte, señaló que ese pabellón tiene 31 años y antes del incidente no mostraba ninguna señal de que podría pasar algo. “No tenía grietas ni nada que nos pudiera indicar que algo así podría pasar”.

Seguido aclaró que no fue la pared la que se derrumbó, sino que cayeron las vigas del techo. “Por eso los otros dos pabellones corren riesgo y ya están clausurados”.

“Ya se contactaron desde el Ministerio de Educación. Acá está el arquitecto y ya comenzaron a trabajar. Ahora tenemos que ver para hacer llegar a los chicos los materiales, porque no podemos dejarles sin dar clases”, finalizó.