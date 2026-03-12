Más de 1.000 niños en situación de vulnerabilidad: estos son los registros de Fono Ayuda de febrero

En total 1.287 niños, niñas y adolescentes fueron identificados como en situación de vulnerabilidad en el mes de febrero de este año, según el registro del servicio de Fono Ayuda, dependiente del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).

Estos derivan de 622 reportes que se realizaron al servicio, es decir, de las denuncias realizadas por parte de la ciudadanía respecto a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Detallan que del total de las víctimas, el 51% son varones y el 49% mujeres.

Entre las vulneraciones más frecuentes se encuentran la violación del deber de cuidado, que totalizan 514 casos.

Maltratos y abuso sexual

Otro dato es que de los 1.287 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, 495 fueron casos de maltrato, según detallan desde el Minna.

Los casos de abuso sexual también son preocupantes, ya que del total de casos reportados, los que se encuadran en este tipo de vulneración fueron 107.

Desde el Minna sostienen que la respuesta institucional se dio en el 44% de los casos, derivando los mismos al Ministerio de la Defensa Pública, mientras que el 33% fueron derivados al Ministerio Público y el 17% a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

Todos los reportes reciben seguimiento del Dispositivo de Respuesta Inmediata (DRI). Ante cualquier situación de violencia, se insta a la ciudadanía a utilizar la línea 147, Fono Ayuda.