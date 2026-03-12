No hay avance en la investigación del secuestro de Almir De Brum, según inteligencia militar

Tras el secuestro de Almir De Brum, los presuntos autores del hecho dejaron un panfleto dirigido a los familiares en el que advertían que no se permita la participación directa a la Policía Nacional ni a otros organismos investigativos del Gobierno Nacional.

Lea más: Familia de Almir de Brum clama por una prueba de vida tras 20 días del secuestro

El coronel Carlos Casco señaló que los operativos de búsqueda continúan en el área y que se está haciendo el máximo esfuerzo para dar con el paradero de la persona desaparecida. Señaló que no puede brindar detalles de la investigación porque debe precautelar la vida de la víctima.

Agregó que existen patrones poco comunes que también llaman la atención de los investigadores, pero que se está trabajando para determinar la secuencia de los hechos.

Asimismo, indicó que no se puede confirmar si el secuestro fue perpetrado por integrantes del autodenominado EPP o por otra banda criminal que operaría en la zona. Entretanto, los trabajos investigativos continúan en coordinación con distintas instituciones de seguridad del Estado.

Lea más: Secuestro de Almir de Brum: ministro desmiente a Codena y asegura que CODI no se retiró

En la zona continúa el despliegue de personal de inteligencia y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quienes realizan tareas de rastrillaje con el objetivo de localizar al secuestrado y preservar su seguridad, así como la de sus familiares.