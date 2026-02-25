Secuestro de Almir de Brum: ministro desmiente a Codena y asegura que CODI no se retiró

El comandante Cíbar Benítez, presidente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), confirmó ayer que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) se retiró de la zona del secuestro de Almir de Brum, en el departamento de Canindeyú, a pedido de los familiares para que estos puedan presuntamente negociar con los captores. El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, desmintió dicha afirmación este miércoles.

González aseguró que el CODI no se retiró del lugar y que continúan los trabajos de inteligencia y patrullaje tanto terrestre como aéreo.

“No se retiró al CODI en ningún momento. Yo digo las cosas con conocimiento de causa y terreno. La información fue equivocada, confirmo y reconfirmo”, mencionó.

Incluso, comentó que el mismo día en que se reunieron con el padre del joven, horas después de concretarse el secuestro, este solicitó autorización para cosechar su cultivo. El Gobierno aprobó el pedido y brindó custodia con un equipo táctico del CODI.

Sin novedades tras casi 72 horas

El ministro informó que, tras casi 72 horas del secuestro del productor, “no tenemos ninguna novedad hasta ahora” sobre el caso.

Indicó que continúan de forma intensa las actividades de inteligencia y patrullaje, incluso aéreo, aunque hasta el momento no han arrojado resultados.

A la vez, señaló que hasta la fecha no hubo contacto por parte de los secuestradores con la familia de la víctima, según la información que maneja.

No obstante, apuntó que “el hecho de contactarse con los secuestradores implica muchas cosas de Inteligencia que no les voy a decir. Es una herramienta más”.

Recompensa y colaboración ciudadana

González aseguró que no delegaron su labor de investigación a los familiares ni a la ciudadanía al ofrecer recompensa por información sobre el paradero de los delincuentes del EPP, grupo criminal que habría raptado al joven productor.

Mencionó que ofrecer recompensa forma parte de los procedimientos, ya que —afirmó— los trabajos de inteligencia requieren de la colaboración de la gente.

“En ningún momento delegamos nuestro trabajo a la familia ni tampoco le estamos pidiendo a la gente que haga nuestro trabajo al ofrecer recompensa”, dijo.

El ministro refirió que tienen la “semiplena certeza” de que es el EPP el que secuestró al productor y añadió que manejan información de que este grupo criminal estaría en condiciones logísticas para mantener en cautiverio al secuestrado, aunque en condiciones infrahumanas.

Reunión con el presidente Santiago Peña

En cuanto a la reunión prevista con el presidente y comandante de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, indicó que será un encuentro operativo e informativo, además de un contacto con el CODI para reiterar algunas líneas de las políticas de defensa del Gobierno.