12 de marzo de 2026 - 08:23

Familia de Almir de Brum ruega una comunicación a los secuestradores

Dolly Jiménez, esposa de Almir de Brum (izq); Valmir de Brum, padre del secuestrado y su esposa, durante la conferencia convocada a 20 días del secuestro.
A 20 días del secuestro, los padres y la esposa de Almir de Brum rogaron esta mañana algún tipo de comunicación de los captores y una prueba de vida. Señalaron que creen que se equivocaron de “objetivo”, pues no tienen recursos ni comprenden el motivo del secuestro.



Desde su humilde vivienda, los padres y la esposa de Almir de Brum hoy emitieron un comunicado dirigido a los captores del hombre de 31 años, quien fue capturado por hombres armados el pasado 20 de febrero en Canindeyú.

Rogaron sobre todo algún tipo de contacto o prueba de vida, puesto que nada saben de Almir desde su desaparición. “Él estaba trabajando en el campo y ya no le encontraron. Ni una comunicación tuvimos ni de que le llevaron o quiénes le llevaron”, manifestó Dolly Giménez, esposa de Almir.

Almir de Brum, tractorista secuestrado hace 20 días.
La mujer relató que tienen dos hijos, de 11 y 6 años, que ya ni siquiera quieren ir a la escuela por miedo y preguntan todos los días por su papá. “Ya no sé qué decirles”, lamentó.

Presumen que captores se equivocaron

Confirmó que su esposo nunca recibió ninguna amenaza y que se dedica a trabajar como tractorista. “Yo pienso que se equivocaron, porque somos pobres, pueden ver ustedes nuestra casa y cuál es la situación en la que vivimos”, agregó.

Esta es la casa familiar del secuestrado Almir de Brum.
Giménez dijo que no recibieron ningún tipo de pedido de rescate o de entrega de mercaderías hasta la fecha, por lo que no saben qué hacer para recuperar a su marido.

“Pedimos encarecidamente que se comuniquen, nosotros estamos pendientes de sus indicaciones. Esperamos la comunicación para poder charlar, ya pasaron 20 días”, rogó ante los medios de prensa.