Familia de Almir de Brum ruega una comunicación a los secuestradores

Desde su humilde vivienda, los padres y la esposa de Almir de Brum hoy emitieron un comunicado dirigido a los captores del hombre de 31 años, quien fue capturado por hombres armados el pasado 20 de febrero en Canindeyú.
Rogaron sobre todo algún tipo de contacto o prueba de vida, puesto que nada saben de Almir desde su desaparición. “Él estaba trabajando en el campo y ya no le encontraron. Ni una comunicación tuvimos ni de que le llevaron o quiénes le llevaron”, manifestó Dolly Giménez, esposa de Almir.
Lea más: Secuestro de Almir de Brum: ministro desmiente a Codena y asegura que CODI no se retiró
La mujer relató que tienen dos hijos, de 11 y 6 años, que ya ni siquiera quieren ir a la escuela por miedo y preguntan todos los días por su papá. “Ya no sé qué decirles”, lamentó.
Presumen que captores se equivocaron
Confirmó que su esposo nunca recibió ninguna amenaza y que se dedica a trabajar como tractorista. “Yo pienso que se equivocaron, porque somos pobres, pueden ver ustedes nuestra casa y cuál es la situación en la que vivimos”, agregó.
Lea más: Secuestro de Almir: bloquean cuentas de su familia para evitar pago de rescate
Giménez dijo que no recibieron ningún tipo de pedido de rescate o de entrega de mercaderías hasta la fecha, por lo que no saben qué hacer para recuperar a su marido.
“Pedimos encarecidamente que se comuniquen, nosotros estamos pendientes de sus indicaciones. Esperamos la comunicación para poder charlar, ya pasaron 20 días”, rogó ante los medios de prensa.