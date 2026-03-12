San Lorenzo: padres exigen la entrega de kits de útiles escolares

Los padres de la escuela Tomasa Ferreira de Meza, de San Lorenzo , manifestaron estar preocupados porque 700 alumnos aún no recibieron los kits de útiles escolares. Señalan que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) debió entregar los kits escolares antes del inicio de clases para que los docentes tengan con qué trabajar.

Lea más: Kits escolares se entregan este viernes y ya hay reclamos por faltantes

En ese sentido, los padres lamentan la situación y esperan la regularización de la entrega de los materiales de enseñanza. “Esperamos que el MEC en el menor tiempo posible nos haga la entrega de los útiles, porque hay padres que necesitan. Muchos padres tienen más de un hijo”, recordaron.

Lea más: MEC: denuncian que kits escolares llegaron con materiales rotos y defectuosos

Según explicaron los docentes, los estudiantes deben recurrir a cuadernos reciclados de años anteriores para dar clases. Mencionaron que la falta de libros didácticos dificulta a los estudiantes la fijación del aprendizaje, así como el avance de la enseñanza.

Exigen profesora del 4º grado

Los padres, además, solicitaron al titular de la Dirección Departamental de Educación la asignación de una profesora para el 4º grado, turno mañana. Contaron que, actualmente, la directora Ruth Grance, además de realizar los trabajos administrativos, se encarga de dar clases a los alumnos como una medida de urgencia.

Lea más: Kits escolares se entregan este viernes y ya hay reclamos por faltantes

El director departamental, Francisco Canatta, no respondió nuestras . Se deja abierto el canal de comunicación en caso de que desee referirse a la consulta realizada.