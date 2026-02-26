Kits escolares se entregan este viernes y ya hay reclamos por faltantes

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), estableció este viernes 27 de febrero como el “Día Nacional de los Kits Escolares”, en el quinto día de clases, desde el 23 de febrero. El año pasado, este operativo fue un fiasco, con miles de denuncias por el retraso en la entrega de los materiales en instituciones educativas de todo el país.

Para este período lectivo, el ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que los paquetes de útiles están en un 100% en escuelas y colegios de gestión pública y privada subvencionada.

Según afirmó días atrás, solo pueden darse faltantes en los casos de migración de estudiantes del sector privado al público. El secretario de Estado alardea con que supuestamente registran hasta 60.000 escolares nuevos en institutos estatales, aunque al ser preguntado el lunes sobre el tema, dijo que recién a fines de marzo tendrán el dato preciso.

Pidió a los directores que comuniquen si es que faltan los insumos. “Hoy es el día de decirnos ‘me falta un kit, me sobran dos o me faltan cinco’, para que el día 27 podamos tener todo en orden y a ningún solo niño le falte el kit”, dijo el lunes pasado.

Faltantes

En la escuela y colegio República Argentina de Asunción, los directores del nivel primario y secundario indicaron que recibieron los útiles, pero que tienen faltantes teniendo en cuenta que la matrícula de este año tiene variaciones.

Según indicaron, recién después de la entrega de los kits podrán remitir los pedidos a las supervisiones de la zona, que debe buscar sobrantes en otros centros educativos o, de no contar con materiales que sobren, remitir la solicitud al MEC.

En la escuela anexa Colonia Belén, las docentes no aceptaron la entrega porque tenía demasiados faltantes, pese a que la matrícula casi no varió con respecto al año pasado. “El año pasado ya recibimos menos kits y nunca nos repusieron, así terminamos en noviembre”, lamentó una docente.

En la ciudad de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, familias de comunidades indígenas reclamaron que faltan hasta 30 kits por institución educativa. En casos como el de la escuela San Miguel, los faltantes se dan por aumento de la matrícula. Requieren de al menos 30 paquetes más. En establecimientos de Pedro Juan Caballero también hay reclamos por faltantes de insumos para el total de matriculados.