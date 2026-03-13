Canela fue sometida a cirugía y recupera su mandíbula con una prótesis

Durante los primeros días de este año se dio a conocer el caso de Canela, una pequeña perra que fue víctima de un acto de violencia y terminó perdiendo la mandíbula, luego de que un adolescente -ahora imputado- le puso un “cebollón” en la boca.

La perrita sobrevivió al hecho tras una delicada cirugía y luego de pasar varias semanas en un hogar temporal, hoy fue sometida a otra intervención para recuperar su mandíbula mediante una prótesis.

La organización Olfateando Huellas fue la que compartía constantemente actualizaciones sobre su estado y hoy confirmó que la cirugía fue un éxito y también celebró este hecho abre la oportunidad de otros procedimientos similares.

“Histórico. Hoy nace una nueva oportunidad para todos los animales del Paraguay. La cirugía fue un éxito total; logramos devolverle a Canela su mandíbula”, publicaron en redes sociales. El equipo médico que realizó la cirugía estuvo compuesto por los doctores Lourdes Natalie Servín, Mercedes Martínez, Pedro Luis Ferrer, Fabricio Ferrer, Deydra Valenzuela, Mario Borba, Yanina Sambrini y la licenciada Raquel Núñez.

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