Paraguay pedirá la extradición de Marset y “competiría” con EE.UU.

Rolón Fernández señaló que el Ministerio Público iniciará el proceso para solicitar la extradición de Sebastián Marset una vez que se confirme oficialmente su captura en Bolivia. La detención ya fue informada por autoridades policiales cerca de las 7:00 de este viernes.

El titular del Ministerio Público explicó que aún no recibió documentación oficial que confirme el procedimiento. “Una vez que tengamos la documentación, obviamente nosotros activaremos nuestra petición también con fines de extradición y detención preventiva”, indicó.

Paraguay reclamará formalmente a Marset

Rolón sostuvo que Paraguay reclamará formalmente la extradición del presunto narcotraficante para que enfrente la justicia en el país. “El camino es el de la ley y del Estado de derecho. Paraguay lo hará con toda seguridad”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la decisión final dependerá de las autoridades judiciales de Bolivia, que deberán evaluar qué solicitud de extradición tendrá prioridad en caso de que existan requerimientos de otros países.

Estados Unidos también habría pedido la extradición

El fiscal general confirmó que existe información semioficial de que Estados Unidos también habría presentado un requerimiento para obtener la extradición de Marset.

Según explicó, en situaciones de este tipo, la justicia del país donde se encuentra detenido el sospechoso analiza cuál de los pedidos se tramita primero o cuál cumple con los requisitos legales.

Como antecedente, Rolón recordó el caso de la esposa de Marset, Gianina García Troche, en el que dos países solicitaron su entrega y finalmente la justicia española dio prioridad al pedido paraguayo por haber sido presentado primero y cumplir con las exigencias legales.

Investigación en Paraguay continúa

El fiscal general también señaló que el Ministerio Público tiene avances importantes en la investigación local vinculada al presunto esquema criminal liderado por Marset.

Mencionó progresos en el caso A Ultranza, aunque advirtió que la eventual extradición a otro país podría obligar a revisar algunos aspectos del proceso.

“Son situaciones nuevas que se plantean ahora y que evidentemente nos obligan a reexaminar y revisar si se puede armar el caso de todos modos, como se está haciendo ahora”, manifestó en ABC Cardinal.