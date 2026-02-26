Pareja de Marset habría amenazado a militares: “Se van a arrepentir y los voy a mandar matar a todos”

El pasado viernes, la ciudadana uruguaya Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cue, donde estaba recluida desde mayo del año pasado, a la penitenciaría de máxima seguridad “Martín Mendoza”, en la ciudad de Emboscada.

Esta semana se hizo público un informe remitido por la Suprema Corte de Justicia Militar a la jueza Rosarito Montanía, quien tiene a su cargo el proceso contra García Troche por supuestos vínculos con el crimen organizado, que hace un resumen cronológico de los últimos días de la mujer en Viñas Cue hasta su traslado a Emboscada.

En ese informe castrense se afirma que García Troche se resistió al procedimiento de traslado y amenazó de muerte al personal militar que acompañó el traslado.

“Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias”, son frases que el informe militar atribuye a García Troche.

“Es su forma de comportarse”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó la existencia de ese informe y añadió que, según fue informado, el incidente del viernes no fue la primera vez que García Troche realizó amenazas al personal a cargo de su custodia.

“Ya me habían adelantado que es su forma de comportarse; en Viñas Cue también los militares fueron testigos de ese tipo de amenaza”, dijo.

El ministro Nicora agregó que el Ministerio de Justicia está en “constante comunicación” con el Poder Judicial sobre la situación de la pareja de Marset.

Gianina García Troche está recluida de forma preventiva e imputada por presunto lavado de dinero de actividades vinculadas a la organización de narcotráfico internacional supuestamente liderada por Sebastián Marset, que fue objeto de la investigación “A Ultranza”.